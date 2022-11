1 Garko sarà operato dopo l’infortunio

Come sta Gabriel Garko dopo l’infortunio? È la domanda che tanti fan dell’attore e di Ballando con le Stelle si stanno ponendo in questi giorni. Sabato scorso il concorrente del talent show si è presentato con un tutore al braccio e, nonostante tutte le difficoltà del caso, si è comunque esibito. La sua insegnante Giada Lini ha infatti pensato a una coreografia che potesse in qualche modo calzargli a pennello dato il guaio fisico.

Ma adesso come vanno le cose? Come informato la scorsa settimana in puntata, ieri Gabriel Garko ha svolto la visita di controllo. Sui canali ufficiali di Ballando con le Stelle è stato caricato un video dove l’attore e Milly Carlucci sono intervenuti per spiegare come stanno realmente le cose: “Queste sono veramente le ultime notizie dal fronte dell’infortunio”, ha detto la Carlucci che ha poi lasciato la parola all’attore. Gabriel Garko ha quindi svelato quali sono le sue attuali condizioni di salute dopo l’infortunio. Ieri ha svolto una visita di controllo e questo è stato il responso finale:

“Praticamente il tendine si è rotto, quindi mercoledì prossimo mi opero. Sabato sarò in puntata e stiamo cercando di fare qualcosa che sia adatta a tutto quanto. Mercoledì mi opero e starò in ospedale fino a giovedì e sabato prossimo dovrei esserci”, ha fatto sapere Gabriel Garko, che ha poi scherzato su chi lo ha chiamato ‘super eroe’ per essersi ugualmente esibito: “Super eroe ammaccato”.

Ci sono aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Gabriel Garko 😲

Ascoltate cosa ha da dirvi nel video👇#BallandoConLeStelle@milly_carlucci @giadalini pic.twitter.com/8Ke2Bs2dYv — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) November 2, 2022

Milly Carlucci ha voluto sapere anche come si sentisse e Garko è stato molto chiaro: “Come va il dolore? Male, perché nella sfortuna il tendine è rimasto agganciato all’osso quindi continua a tirare e a fare male. Vado di anti dolorifici”. A seguire la conduttrice ha spiegato che per sabato si prepareranno per prendere tutte le contromisure del caso. Per chiudere il video Milly ha anche aggiunto di fare un grosso in bocca al lupo a Gabriel Garko e ha chiesto al pubblico di mandare buone vibrazioni.

