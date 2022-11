Selvaggia Lucarelli si scontra con Carolyn Smith

Anche questa sera a Ballando con le Stelle non mancano le tensioni. Poco fa infatti Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith sono state protagoniste di un’accesa lite. Il motivo? Luisella Costamagna! Ma andiamo a vedere cosa è accaduto. Come sappiamo la conduttrice da qualche giorno si è infortunata, e la scorsa settimana ha annunciato di volersi ritirare dal talent show. Tuttavia grazie al giudici e al pubblico la Costamagna ha deciso di proseguire il suo percorso, e così anche questa sera è scesa in pista, pur avendo ancora il tutore a un piede.

Nonostante gli altri giudici abbiano apprezzato la performance di Luisella però, proprio Selvaggia non ha gradito l’esibizione e ha accusato i suoi colleghi di favorire la conduttrice per via dell’infortunio. Dopo aver ascoltato il pensiero della Lucarelli, a prendere la parola è stata proprio Carolyn, che tuttavia è stata interrotta da Selvaggia. A quel punto la Smith ha affermato: “Io ho avuto educazione nel lasciarti parlare, adesso lascia parlare me”. Immediata la replica della giornalista, che ha sbottato dichiarando:

“Tu l’educazione non l’hai mai avuta nei miei confronti da quando è iniziato Ballando. Quindi stai buona. Tu ed educazione siete due cose diverse”.

https://twitter.com/MontegrandeS/status/1589030205154529281

Tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith è così partito un botta e risposta infuocato, e a intervenire è stata la stessa Milly Carlucci, che ha così cercato di far calmare le due giurate.

Novella 2000 © riproduzione riservata.