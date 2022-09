A Verissimo parla Gabriel Garko

Gabriel Garko è stato ospite della prima puntata della stagione di Verissimo. L’amato attore di origini torinesi ha parlato della sua vita sentimentale. Nell’ultima intervista concessa a Silvia Toffanin aveva raccontato di avere una frequentazione con un ragazzo più giovane di lui, che non aveva a che fare con il mondo dello spettacolo. Ma oggi Gabriel è o no fidanzato?

A parlarne è stato proprio l’attore durante l’appuntamento odierno. Curiosa la conduttrice ha chiesto qualche news a riguardo e Gabriel Garko ha informato il suo pubblico di essere single:

“Ora sono comunque felice ma non accompagnato. Sono single e molto felice. La serenità è una delle cose più importanti e l’ho trovata anche da solo. Quando capisci di stare bene da solo, poi puoi pensare a qualcosa di nuovo. Se mi sono innamorato tante volte? Ho avuto storie sì e mi sono innamorato. Oggi, arrivato a un certo punto, diventa più difficile e si perde quella facilità che si può avere negli anni passati. Ora la cerchi per altri motivi e non solo per un fattore estetico e sono importante tante altre cose. Fino a quel momento sto bene da solo”.

A seguire Silvia Toffanin ha voluto sapere da Gabriel Garko cosa prova oggi per quel ragazzo che finiva sulle copertine e “faceva finta” di innamorarsi di bellissime donne per “nascondere” il vero amore. Lui però ha detto che si faceva indipendentemente dall’orientamento sessuale. CLICCA QUI PER IL VIDEO

Infine a Gabriel Garko è stato domandato anche se avesse il desiderio di avere un figlio e di sposarsi. L’attore ha spiegato che non gli dispiacerebbe, ma c’è un ma: “Mi piacerebbe e non escludo. Per l’uomo e diverso e a 50/55 anni si può. In che modo vorrei farlo? Non ci ho mai pensato. È un pensiero che rimane là, anche perché a me la società odierna non piace. Mettere al mondo un bambino oggi se ci devo pensare troppo non lo faccio. Rimane un sogno. Il matrimonio? Anche. Non ci ho mai pensato. È un pensiero che viene quando incontri la persona giusta”, ha concluso l’attore. CLICCA QUI PER IL VIDEO

Così Gabriel Garko si è messo a nudo ai microfoni di Verissimo. Continuate a seguirci per altre news!

