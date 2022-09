Chi è Gabriel Garko? Età, altezza, vita privata e Instagram

Chi è Gabriel Garko: dall’età, all’altezza, alla vita privata, alla carriera, film e serie TV, a dove seguirlo su Instagram. Scopriamo inoltre se l’attore è fidanzato.

Chi è Gabriel Garko

Nome e Cognome: Gabriel Garko

Data di nascita: 12 luglio 1972

Luogo di Nascita: Torino

Età: 50 anni

Altezza: 1 metro e 90 centimetri

Peso: 85 kg

Segno zodiacale: Cancro

Professione: Attore

È fidanzato? Info non disponibile

Figli: Non ha figli

Tatuaggi: Nessuno visibile

Blog: Non ha un sito ufficiale

Profilo Instagram: @gabrielgarko_official

Gabriel Garko età, altezza e biografia

Il vero nome di Gabriel Garko è Dario Gabriel Oliviero, nasce il 12 luglio 1972 a Torino. La sua età è dunque di 48 anni, mentre la sua altezza è pari a 1.90 cm. Della sua vita privata sappiamo che l’attore è il terzo di quattro figli, ed unico maschio della famiglia. Gabriel ha infatti tre sorelle, due maggiori e una minore. Il suo cognome d’arte è ispirato a quello di sua madre, Garchio.

Svolge il servizio militare nell’Arma dei Carabinieri.

Gabriel Garko vive nella provincia di Roma in una villa in campagna dove nel corso degli anni ha tenuto diversi animali tra cui cavalli, cani, gatti e un lupo cecoslovacco di nome Adragon.

Ma scopriamo di più riguardo alla sua vita privata e se è fidanzato.

Vita privata di Gabriel Garko: è fidanzato?

A questo punto, in molti si staranno chiedendo se Gabriel Garko è fidanzato. Della sua vita privata sappiamo che l’attore ha avuto diverse relazioni sentimentali, alcune delle quali con grandi nomi dello spettacolo italiano. Tra le più celebri, ricordiamo che Gabriel Garko è stato fidanzato con Eva Grimaldi, con la quale ha avuto una relazione durata diversi anni. L’attrice in un’intervista a Chi ha rivelato che la loro storia in realtà è sempre stata pura finzione:

“La nostra storia è stata creata a tavolino quattordici anni fa” – ha rivelato Eva Grimaldi al settimanale Chi, a seguito del coming out di Gabriel Garko – “Non c’è mai stato sesso, lui aveva bisogno di me e io l’ho sempre protetto. Ma c’è un amore profondo che ci lega, ancora oggi, e che va al di là della sfera fisica… lo avrei addirittura sposato o ci avrei fatto un figlio. […] I recenti pianti in tv di Gabriel? Sono solo il risultato delle sofferenze represse di una vita”.

Dopo la fine della storia, a Garko sono state attribuite varie frequentazioni tra cui Serena Autieri, Manuela Arcuri e Cosima Coppola. Ma è Adua Del Vesco che nel 2018 risulta essere la fidanzata di Gabriel Garko, ma anche in questo caso è stato smentito tutto al GF Vip 5. L’attore tuttavia non si è mai sposato, e non ha una moglie.

Il coming out

Nel corso degli anni, più volte si è parlato di omosessualità per l’attore. In molti, infatti, hanno sospettato che Gabriel Garko fosse gay e che abbia sempre nascosto una parte importante di sé, che riguarda proprio il suo orientamento sessuale.

Si è sospettato anche che Gabriel Garko fosse fidanzato con Gabriele Rossi. I due, infatti, spesso sono stati avvistati insieme in atteggiamenti intimi, facendo insospettire il web. Inoltre, è girata voce che Garko si fosse sposato in gran segreto, rumor poi smentito durante un’ospitata a Domenica In.

Nonostante l’attore abbia sempre preferito tenere la sua vita privata lontana dal gossip, Gabriel Garko ha fatto coming out durante una delle puntate del Grande Fratello VIP 5 mentre leggeva una lettera ad Adua Del Vesco.

È a Verissimo che Gabriel Garko parla della sua prima relazione con un uomo. Il suo fidanzato era Riccardo e sono stati insieme per 11 anni:

“Io e Riccardo vivevamo insieme, ma era una situazione falsata. Quando venivano a cena gli amici, poi lui alla fine della serata faceva finta di andare via per poi tornare. Quando uscivamo o andavamo in vacanza eravamo sempre in gruppo”.

Ma perché Gabriel Garko non ha mai detto di essere gay?

“Sono stato talmente tanto sul set che alla fine mi sono messo addosso un personaggio. Se hai un certo orientamento sessuale non puoi fare questo mestiere, il sistema te lo impone e quindi devi far finta di averne un altro. All’inizio l’ho preso come un gioco, poi giocando mi sono trovato dentro una macchina che mi ha incastrato e il gioco non è poi più stato così divertente. Ma oggi mi sono tolto la maschera, anzi lo scafandro. […] stando lontano dal set, ho avuto la possibilità di stare dentro la mia pelle. Ho capito che non stavo più bene e quindi ho avuto bisogno di uscirne”.

Ed è sempre a Verissimo che l’attore confessa che la sua famiglia e i suoi genitori hanno sempre saputo la verità.

Con chi sta oggi Gabriel Garko? Chi è il suo fidanzato

A Silvia Toffanin l’attore conferma di aver avuto una relazione con Gabriele Rossi. I due sono stati fidanzati ma questo sembra essere un vecchio capitolo ormai. Garko e Gabriele sono rimasti comunque in ottimi rapporti:

“Ci sentiamo tutti i giorni e forse ci vogliamo più bene da amici che da altro”.

Arrivati a questo punto, la domanda che tutti si staranno facendo è: con chi sta oggi Gabriel Garko? L’identità del suo fidanzato è avvolta nel mistero. L’attore non svela il nome ma ammette di stare con una persona e che la storia è solo all’inizio. Tramite il settimanale Chi sono spuntate fuori alcune foto di Gabriel in compagnia di un ragazzo di nome Gaetano.

Nel 2022 non abbiamo informazioni sulla sua vita privata e non sappiamo se sia o meno fidanzato, anche se non mancano i gossip.

Carriera

La carriera di Gabriel Garko inizia a fine degli anni novanta, quando prende parte ad alcuni fotoromanzi. Dopo aver preso parte ad alcune produzioni, debutta sul piccolo schermo con la miniserie tv La signora della città nel 1996.

Da quel momento inizia a partecipare a numerose fiction di successo, tra cui Il Bello delle Donne, che gli regala un’inaspettata fama e popolarità. Nello stesso periodo arriva sul grande schermo con il film cult Le Fate Ignoranti, capolavoro di Ferzan Ozpetek.

La carriera di Gabriel Garko prende però una svolta quando diventa protagonista della fiction L’Onore e il Rispetto, nei panni di Tonio Fortebracci. Questa parte gli permette di diventare uno degli attori più amati del momento, entrando definitivamente nel cuore del pubblico. Negli anni a seguire è nel cast di alcuni film e di altre serie tv, tra cui i sequel de L’Onore e il Rispetto.

Nel 2010 Garko è tra i volti principali della serie Il Peccato e la Vergogna, dove interpreta quello che è stato definito il personaggio più cattivo della tv italiana. L’anno successivo appare come guest star nella prima puntata, della serie TV Sangue caldo, per poi partecipare alla miniserie Viso d’angelo. Inoltre, nel 2014 torna sul grande schermo, col film Incompresa, per poi prendere parte a Il Peccato e la Vergogna 2 e alla fiction Rodolfo Valentino – La leggenda.

Ma non è tutto, perché nel 2015 la carriera di Garbiel Garko torna ad essere segnata dalla quarta stagione de L’Onore e il Rispetto, che sarà seguita da una quinta ed ultima parte. Nel 2016 è tra i co-conduttori del Festival di Sanremo, al fianco di Carlo Conti, Virginia Raffaele e Madalina Ghenea. Nello stesso anno appare come guest star nel cinepanettone Poveri ma ricchi.

Gabriel Garko film

Qui di seguito vi riportiamo la filmografia completa di Gabriel Garko con film, serie TV e fiction a cui ha preso parte nel corso degli anni.

Una donna in fuga (1996)

Mashamal – Ritorno al deserto (1998)

Paparazzi (1998)

Le fate ignoranti (2001)

Callas Forever (2002)

Senso ’45 (2002)

Una moglie bellissima (2007)

Aspettando il sole (2008)

Incompresa (2014)

Poveri ma ricchi (2016) – cameo

Lazarat Burning (2017)

Vacanze in famiglia (2022)

Gabriel Garko serie TV e fiction

E ancora tra le serie TV e fiction troviamo:

Vita coi figli (1991)

Troppo caldo (1995)

La signora della città (1996)

La villa dei misteri (1997)

Angelo nero (1998)

Villa Ada (1999)

Tre stelle (1999)

Il morso del serpente (1999)

Il bello delle donne (2001-2003)

Occhi verde veleno (2001)



Gabriel Garko l’abbiamo visto ancora in:



l’abbiamo visto ancora in: I colori della vita (2005)

L’onore e il rispetto (2006-2017)

Io ti assolvo (2008)

Il sangue e la rosa (2008)

Caldo criminale (2010)

Il peccato e la vergogna (2010-2014)

Sangue caldo (2011)

Viso d’angelo (2011)

Rodolfo Valentino – La leggenda (2014)

Non è stato mio figlio (2016)

Il bello delle donne… alcuni anni dopo (2017) – cameo

Dove seguire Garko: Instagram e social

Vediamo adesso dove seguire Gabriel Garko sui social. Tutti coloro che volessero rimanere in contatto con l’attore, possono seguirlo con estrema semplicità tramite il suo profilo ufficiale Instagram.

L’artista ama condividere con i follower attimi della sua quotidianità, venendo apprezzato da migliaia di seguaci.

Garko possiede anche una pagina Facebook che conta oltre 667 mila follower.

