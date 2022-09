Non tutti lo sanno ma la Principessa Margaret, sorella della Regina Elisabetta, ha usato un nomignolo per prenotare hotel e non solo

Il nomignolo usato dalla Principessa Margaret

Pensate di conoscere tutte le curiosità sui membri della Royal Family? In questo articolo ne riportiamo a galla una, legata alla Principessa Margaret, sorella della Regina Elisabetta II, dato che in questi giorni se ne sta parlando in abbondanza. Sapevate che per prenotare gli hotel, ristoranti e non solo, utilizzava un nomignolo particolare?

Probabilmente chi ha visto The Crown, la serie televisiva Netflix dedicata alla Famiglia Reale, saprà di cosa stiamo parlano. Nonostante tutto, però, senza fare grossi spoiler, possiamo svelarvi qualcosa comunque come riferisce anche il sito Visit Britain. La contessa di Snowdon, definita la “ribelle” della famiglia, era assai nota non solo per il titolo nobiliare, ma anche per i gusti in fatti di moda e una vita sempre fuori dagli schermi.

Anche nello show televisivo, infatti, si racconta spesso lo sfarzo sfoggiato dalla Principessa e si sottolinea quanto fosse davvero tanto diversa da sua sorella.

Molto diversa dalla Regina Elisabetta, la Principessa Margaret amava uscire, partecipare a eventi e andare a cene importanti nei ristoranti del West End a Londra. Chiaramente non poteva presentarsi senza un minimo preavviso e tra l’altro non poteva nemmeno chiamare e presentarsi come la Principessa Margaret.

Per tale ragione, furbamente, la contessa ha pensato bene di studiare un modo per non farsi riconoscere. La Principessa Margaret, infatti, ha coniato un curioso pseudonimo per prenotare locali, hotel o posti del Regno Unito e nel resto del mondo da visitare. Si faceva chiamare Maggie Jones. Lo sapevate?

