È trascorso più di un anno da quando Gabriel Garko ha deciso di uscire alla luce del sole e di confessare al mondo intero la sua omosessualità. Da quel momento l’attore sta vivendo il secondo capitolo della sua vita, quello più bello, e a oggi ha anche ritrovato l’amore. Solo qualche giorno fa infatti, nel corso di un’intervista per Verissimo, Gabriel ha annunciato di avere un nuovo fidanzato, e di essere molto felice. Queste le sue dichiarazioni a Silvia Toffanin:

“Non sono single. Ho una storia da poco, ma è iniziata molto bene sia dal punto di vista caratteriale che intellettuale. Lui ha 36 anni, non c’entra nulla con la mia professione e non fa il modello come qualcuno ha scritto. Se potrebbe essere la persona giusta, anche per costruire un futuro insieme? Spero di sì, perché mi piace veramente tanto”.

Adesso a sorpresa Gabriel Gako sui social ha condiviso la prima foto insieme al suo nuovo fidanzato, Mattia. I due si sono mostrati in un dolcissimo scatto mentre sono sul divano di casa, a godersi la serata in relax. Questa la foto che ha già fatto il giro del web:

Sempre nel corso dell’intervista a Verissimo nel mentre, Gabriel ha annunciato che gli piacerebbe anche diventare padre, e in merito ha dichiarato:

“Il desiderio di diventare padre c’è. Mi piacerebbe tanto. Penso che sarei anche un bravo padre, ma avrei molta paura per la società attuale. Non so se mi piace questo mondo di oggi e non so se mi farebbe piacere mettere al mondo una vita che poi deve vivere in un futuro che non sappiamo come sarà. Entro quest’anno prenderò una decisione a riguardo e mi documenterò bene prima di farlo. Da single non posso adottare per la legge italiana e anche se dovessi trovare un eventuale compagno con cui formare una famiglia non posso farlo ugualmente. L’unica possibilità sarebbe la maternità surrogata, ma anche quello in Italia non si può fare”.