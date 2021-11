Le accuse di Miriana Trevisan

Come sappiamo dopo la fine della scora diretta del Grande Fratello Vip 6 è scoppiata un’accesa lite tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge. Quest’ultima infatti ha attaccato la showgirl per via della sua relazione con Nicola Pisu e per il comportamento che la gieffina starebbe avendo nei suoi confronti. Ieri sera però la Trevisan, che ha festeggiato il suo compleanno in casa, prima del taglio della torta è scoppiata in lacrime per via di Soleil e di Katia Ricciarelli, che ha minacciato di non voler prendere parte ai festeggiamenti. Queste le dichiarazioni di Miriana, riportate gentilmente da Biccy:

“Guardate è una roba assurda. Questa qua ha detto che non viene al mio compleanno e che a mezzanotte se ne va a dormire perché io ho fatto soffrire Nicola. Erano due giorni che non sapevo perché non mi parlava, ma vi rendete conto? Quando sono stata l’unica che l’ho trattato da uomo, neanche sua madre l’ha trattato come un vero uomo, io sì. Io gli ho detto prenditi le responsabilità, io non me la sento, provo attrazione ma non so se c’è altro. Ma dai ma vi rendete conto di quello che dicono?”.

E ancora Miriana Trevisan, continuando ad accusare Soleil Sorge e Katia Ricciarelli ha aggiunto (QUI per il video):

“Mi stanno massacrando! ‘Perché hai 50 anni’, mi hanno detto. Chi? Katia e Soleil. Quando voi non c’eravate mi hanno trattata così. Sono state veramente crudeli! Mi dispiace che non faccio un compleanno da 5 anni ed ero così felice di passarlo con tutti loro. Sono veramente crudeli e str***e. Pensano solo a farci la paternale, educazione civica poi sono i primi a sbagliare! Mi dicono ‘tu devi comportarti così e fare questo’. Sono una donna per bene e non voglio sentire altro”.

Cosa accadrà nei prossimi giorni? Arriverà un confronto di chiarimento tra Miriana Trevisan, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli? Non resta che attendere per scoprirlo.

