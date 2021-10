Le dichiarazioni di Gabriel Garko

Il secondo appuntamento settimanale con Verissimo vede la presenza di numerosi ospiti. Silvia Toffanin nel suo studio ha accolto Gabriel Garko. L’attore torinese si è raccontato alla trasmissione e ha confidato di avere grande voglia di mettere su famiglia e diventare padre, oltre a confessare di avere una nuova relazione. Ma leggiamo le sue parole:

“Il desiderio di diventare padre c’è. Mi piacerebbe tanto. Penso che sarei anche un bravo padre, ma avrei molta paura per la società attuale. Non so se mi piace questo mondo di oggi e non so se mi farebbe piacere mettere al mondo una vita che poi deve vivere in un futuro che non sappiamo come sarà”.

Per arrivare a questo, però, Gabriel Garko non vuole trovarsi impreparato e quindi necessita prima di documentarsi:

“Entro quest’anno prenderò una decisione a riguardo e mi documenterò bene prima di farlo. Da single non posso adottare per la legge italiana e anche se dovessi trovare un eventuale compagno con cui formare una famiglia non posso farlo ugualmente. L’unica possibilità sarebbe la maternità surrogata, ma anche quello in Italia non si può fare”.

Ha proseguito Gabriel Garko durante l’intervista con Silvia Toffanin. A tal proposito ha avuto modo di parlare anche della sua vita sentimentale e pare che nel cuore dell’attore ci sia già una persona da poco tempo:

“Non sono single. Ho una storia da poco, ma è iniziata molto bene sia dal punto di vista caratteriale che intellettuale. Lui ha 36 anni, non c’entra nulla con la mia professione e non fa il modello come qualcuno ha scritto”. E alla domanda se potrebbe essere la persona giusta, anche forse per costruire un futuro insieme, Garko confida: “Spero di sì, perché mi piace veramente tanto”.

Noi di Novella2000.it, dunque, auguriamo a Gabriel Garko di poter realizzare questo suo grande desiderio.

