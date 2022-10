1 Gabriel Garko rompe il silenzio

Poche ore fa è arrivata una notizia inaspettata. Con un video sui social infatti Milly Carlucci ha fatto sapere che Gabriel Garko si è infortunato durante le prove di Ballando con le Stelle e che con ogni probabilità questa sera l’attore sarà costretto a saltare la puntata. Dopo l’incidente Gabriel è stato prontamente trasportato in una clinica di Roma, dove è stato assistito dai medici. Queste le parole della conduttrice in merito:

“Questo è stato un pomeriggio abbastanza complicato qui a Ballando con le stelle. Durante le prove, Gabriel Garko si è fatto male ad un braccio in una maniera che ci è apparsa subito seria. Attualmente è in una clinica romana. Siamo tutti intorno a lui per cercare di dargli tutto il confronto e il supporto possibile e immaginabile ma al momento è nelle mani dei medici che ci devono dire come gestire questa situazione. Da parte nostra c’è il più grande in bocca al lupo a Gabriel. Lo vogliamo in pista sabato e lo attendiamo ma aspettiamo sviluppi”.

Ma cosa accadrà dunque? Gabriel Garko staserà sarà a Ballando con le Stelle o invece salterà la puntata? A svelarlo è proprio lui. Poche ore fa infatti l’attore è tornato sui social per fare una sorpresa ai fan e ha così raccontato come sta e quello che potrebbe accadere. Gabriel, che si è mostrato con un tutore, ha affermato che la sua maestra Giada Lini ha coreografato un pezzo che potrebbe permettergli di scendere in pista. Queste le sue dichiarazioni:

“Siamo andati in Rai e Giada è riuscita a creare una coreografia simile ma che forse mi permetterà di farla. Io vi prometto che ce la metterò tutta. Prendo gli antidolorifici. Oggi è stata una giornata un po’ così perché ho avuto parecchio dolore. Speriamo che domani non si ripeta. Ce la metterò tutta domani per essere lì. Vediamo che cosa riesco a fare”.

Cosa accadrà dunque stasera? Gabriel Garko sarà a Ballando? Nel mentre in queste ore a infortunarsi è stata anche un’altra concorrente. Andiamo a rivedere di chi si tratta.