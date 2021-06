1 Piccola disavventura per Gabriel Garko

Sono ormai anni che Gabriel Garko è uno dei volti più amati e seguiti del mondo dello spettacolo, e senza dubbio col passare del tempo è entrato nel cuore di migliaia di italiani. Nel corso della sua carriera l’attore ha dato anche vita a personaggi che sono ormai iconici, partecipando a numerose fiction di successo che hanno fatto la storia della tv. Solo qualche mese fa per di più Gabriel ha anche fatto coming out, comunicando così al mondo intero la sua omosessualità. Il bellissimo momento ha emozionato tutto il pubblico, e oggi dunque Garko vive finalmente la sua vita con serenità e alla luce del sole, come è gusto che sia.

Tuttavia sembrerebbe che negli ultimi giorni sia accaduto qualcosa che ha riportato l’attore al centro dell’attenzione mediatica, dopo che sarebbe stato protagonista di una piccola disavventura. Secondo quanto riferisce Santo Pirrotta ad Ogni Mattina infatti, pare che Gabriel Garko e un gruppo di suoi amici dopo essere stati in un bar per un aperitivo a Milano, siano andati via senza pagare il conto. A quel punto un cameriere, sempre secondo quanto svela Pirrotta, avrebbe inseguito il gruppo e così un amico di Gabriel avrebbe saldato il conto. Queste le dichiarazioni di Santo in merito:

“Nei giorni scorsi Gabriel Garko è stato protagonista di un episodio un po’ spiacevole. Lui da qualche settimana è a Milano e lo si vede per le vie del centro, in un quartiere molto alla moda. È arrivato con un gruppo di amici a bere un drink, il famoso aperitivo milanese, e a un certo punto tutto il gruppo si è alzato senza pagare il conto. Pare che i camerieri abbiano rincorso il gruppo, e che alla fine un amico di Gabriel abbia saldato il conto”.

Subito dopo tuttavia sia Adriana Volpe che lo stesso Santo Pirrotta hanno fatto notare come il tutto potrebbe essere stato un semplice malinteso. L’esperto di gossip ha anche aggiunto di essere molto amico dell’attore, che da sempre è molto attento a questi piccoli dettagli, e dunque non farebbe ma una cosa del genere. Anche noi di Novella 2000 non mettiamo in alcun modo in discussione la buona fede di Gabriel, e siamo pronti a riportare un eventuale chiarimento nel caso in cui volesse spendere delle dichiarazioni in merito a quanto sarebbe accaduto. Nel mentre Pirrotta ha anche lanciato una bomba su Pamela Prati. Andiamo a rivedere cosa ha svelato in merito.