Gaffe di Simona Tagli! Il suo voto va ad Anita ma quando scopre che è per la finale cambia idea

Andrea Sanna | 8 Marzo 2024

Ieri sera durante le nomination Simona Tagli ha commesso una gaffe! Ha prima votato Alessio, poi Anita, senza rendersi conto che in realtà il voto valeva per la finale e di certo con i trascorsi avuti con entrambi, non si trattava di una mossa saggia. Quando l’ha scoperto, ha cambiato idea.

Simona Tagli vota Anita ma…

In zona nomination Simona Tagli ha commesso una gaffe, una dopo l’altra, generando risate in studio. Ma cosa ha combinato? Partiamo con il dire che ieri si votava per mandare al televoto chi, secondo i concorrenti, merita la finale del Grande Fratello. Il tutto con un meccanismo particolare.

Per prima cosa attraverso i piramidali. Chi ha pescato quello rosso ha continuato la sua corsa, chi ha beccato il nero doveva nominare chi non meritava la finale. Gli esclusi, però, a differenza degli altri, hanno avuto modo di fare la loro nomination nel segreto del confessionale. Simona Tagli ha raggiunto per prima Alfonso Signorini per svelare il suo nome.

Inizialmente non aveva ben capito come funzionava e ha commesso qualche gaffe. Simona Tagli infatti ha detto di voler fare una “nomina spregiudicata” e dopo un mese la sua scelta è ricaduta su Alessio Falsone. Alfonso Signorini gli ha spiegato però che il ragazzo non poteva essere votato, perché non rientrava nella cerchia dei nominabili.

A questo punto Simona Tagli ci ha riprovato e ha fatto il nome di Anita Olivieri, generando le risate del pubblico. Sorpreso il conduttore le ha domandato: “Voti Anita, tu vuoi in finale Anita?”, facendo riferimento alle tante divergenze avute tra loro. Resasi conto della gaffe, ha commentato: “Oddio scusami, Alfonso! Non avevo capito un tubo. Sono sconcertata”.

Così Alfonso Signorini ha nuovamente spiegato che questa nomination serve per decretare il secondo finalista del Grande Fratello. A sorpresa Simona Tagli ha deciso di votare Perla Vatiero: “Voglio portare Perla in finale, perché è una donna forte e indipendente e non se la prende e si prende tutto”.

Simona: -“Perla perché è una donna forte, indipendente, non se la prende, si prende TUTTO”



Il siparietto che ha coinvolto Simona Tagli ha divertito i telespettatori che hanno benevolmente fatto delle battutine sulle scelte fatte inizialmente dalla concorrente. Ma come spiegato, non aveva compreso il meccanismo. La sua scelta finale, però, non se l’aspettava nessuno, forse…. o forse sì!