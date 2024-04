Gaia costretta a ritirarsi da Amici 23 ma Raimondo fa una proposta alla produzione

NEWS

Debora Parigi | 10 Aprile 2024

Amici 23

Momento davvero scioccante questo pomeriggio ad Amici 23. Gaia, durante la prova di una coreografia, si è fatta male al ginocchio. Dopo essersi sottoposta a una visita specialistica, sono arrivati i risultati riferiti da Maria De Filippi. Purtroppo la ballerina è stata costretta al ritiro, ma non tutto è perduto. Vediamo cosa è accaduto nello specifico.

Gaia deve lasciare Amici 23 dopo un infortunio al ginocchio

Il daytime di oggi pomeriggio di Amici 23 si è aperto con un colpo di scena inaspettato. In pratica Gaia nei giorni scorsi, mentre provava una coreografia, si è fatta male al ginocchio. Si è quindi sottoposta a una visita medica specialistica e oggi sono arrivati i risultati. A riferire tutto è stata Maria De Filippi che le ha detto di dover stare ferma 3 settimane, quindi non potrà proseguire la gara.

Per la ballerina è stato un bruttissimo colpo, infatti è scoppiata a piangere distrutta per la notizia. Nessuna operazione, solo riposo, ma per la gara del Serale è un problema. Maria De Filippi ha cercato di tranquillizzarla dicendole che comunque le porte della scuola erano aperte e poteva tornare nella prossima edizione e partecipare di nuovo. Le ha anche detto che poteva restare alcuni giorni per festeggiare il suo compleanno con i compagni se lo desiderava.

Gaia si è trovata a vedersi crollare il mondo addosso. Ad Amici 23 dalla prima puntata, adesso è costretta ad andare non per un’eliminazione in gara, ma per un infortunio. Ha trovato il sostegno di tutti i suoi compagni che l’hanno abbracciata e hanno cercato di starle vicino, anche se qualcuno ha pianto quanto lei.

Ma non tutto è perduto, infatti, Gaia, Lil Jolie e Martina sono state convocate dai loro professori Raimodo Todaro e Anna Pettinelli. Colpiti anche loro dalla notizia, hanno riferito una possibilità. Todaro ha detto di aver proposto (ed è stato accettato dalla redazione) una cosa che è già avvenuta nella storia di Amici. In pratica avrebbero trovato un’altra ballerina che si sarebbe esibita in queste tre settimane al posto di Gaia e poi lei sarebbe rientrata in gara una volta guarita. Ovviamente se la sostituta sarà eliminata, anche Gaia dovrà lasciare la gara. Però almeno può provare in questo modo ad andare un po’ avanti.

Lei ci ha un po’ pensato e poi ha accettato. Quindi Gaia resterà per il momento nella scuola e al Serale al suo posto si esibirà un’altea ballerina fino a quando non starà di nuovo bene.