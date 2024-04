NEWS

Vincenzo Chianese | 10 Aprile 2024

Belen Rodriguez in studio di registrazione: la showgirl debutta come cantante? Ecco cosa sappiamo sul progetto Rebeya

In questi giorni Belen Rodriguez sta iniziando a presentare il suo nuovo progetto, Rebeya. Secondo i più la showgirl starebbe per debuttare come cantante. Ecco però cosa sappiamo in merito.

Il nuovo progetto di Belen Rodriguez

Negli ultimi mesi Belen Rodriguez è finita spesso al centro dell’attenzione mediatica e del gossip, in particolare per via della sua vita sentimentale. Da qualche settimana infatti la showgirl argentina è tornata single, dopo la fine della relazione con Elio Lorenzoni. In questi giorni però si mormora che la conduttrice abbia un nuovo fidanzato, di cui al momento si hanno pochissime informazioni. Allo stesso tempo la Rodriguez si è presa anche una pausa dalla sua carriera televisiva e pare aver voltato pagina dopo l’addio a Le Iene e a Tú Sí Que Vales.

Ciò nonostante Belen non sta rimanendo con le mani in mano e in questo periodo si sta dedicando a un nuovo misterioso progetto, dal nome Rebeya, che sta già attirando l’attenzione del web. La showgirl infatti ha aperto un profilo Instagram dedicato proprio a questo lavoro, che verrà presentato ufficialmente il prossimo 17 aprile.

Ma cosa sappiamo a oggi in merito al progetto Rebeya di Belen Rodriguez? Andiamo a vedere le varie ipotesi. Secondo qualcuno la conduttrice starebbe per lanciare la sua nuova linea di cosmetici. Tuttavia un filmato postato nelle ultime ore ha fatto pensare a qualcosa di totalmente diverso. Nella clip in questione infatti vediamo Belen in uno studio di registrazione mentre interpreta un brano. A quel punto qualcuno ha immaginato che la Rodriguez stia per debuttare come cantante e che stia per lanciare un singolo.

C’è anche però chi pensa che la canzone in questione possa più semplicemente accompagnare la linea di prodotti di bellezza di Belen. Insomma, la conduttrice è riuscita ad attirare l’attenzione del web e in molti attendono con ansia di scoprire come la Rodriguez ci stupirà. Appuntamento al 17 aprile per conoscere la verità sul progetto Rebeya.