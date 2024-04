Spettacolo

Nicolò Figini | 11 Aprile 2024

Amici 23

Di recente Simone Galluzzo, ex allievo di ballo di Amici 23, ha raccontato sui social come si svolge una tipica giornata dentro la scuola. Ecco tutti i curiosi retroscena.

Il racconto di Simone di Amici 23

Simone Galluzzo è stato un allievi di Emanuel Lo ad Amici 23 ma purtroppo il suo percorso si è dovuto interrompere perché il professore, nonostante fosse orgoglioso, ha ritenuto non fosse pronto per il Serale:

“Sono passati 5 mesi da quando sei entrato, il tuo percorso è stato lungo. Io sono orgoglioso di ciò che sei diventato, ma il Serale è lungo ed è vicinissimo. Io sento il bisogno di iniziare a prendere scelte.

In tutto questo percorso mi sono fatto delle idee su di voi, e su di te oggi ho le idee chiare. Con il bene che ti voglio e con tanto dispiacere, devo chiederti di lasciare la scuola di Amici”.

Ormai questa delusione se l’è buttata alle spalle e Simone ha voluto raccontare ai suoi fan alcuni retroscena sulla scuola di Amici 23. Su TikTik ha pubblicato un video nel quale ha spiegato come si svolge una sua giornata tipica. Ci si doveva svegliare alle prime luci dell’alba e prima della colazione, dolce o salata, si faceva la conta per capire chi si sarebbe andato a lavare per primo.

Subito dopo mangiato si controllava il calendario delle lezioni e si dirigeva verso la sala prove: “Sudavo, eccome se sudavo“. A pranzo si rientrava in casetta e ognuno si faceva da mangiare per conto suo “oppure in base al programma ci organizzavamo per prepararci il pranzo a vicenda“.

Nel pomeriggio si tornava quindi in sala prove per “sudare e sudare e sudare ancora“. Rientrati in casetta si correva in doccia per fare a gara a chi avrebbe avuto la precedenza e la serata si concludeva con la cena tutti insieme: “Alla fine un po’ di relax, qualche chiacchiera, dei pianti e delle risate“. Verso le ore 23:00 la giornata terminava del tutto perché Simone era distrutto.