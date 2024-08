Intervista piccante per Gaia Gozzi che in un format social ha risposto ad alcune domande hot. La cantante di “Sesso e Samba” insieme a Tony Effe ha rivelato di essere casta da un bel po’. Inoltre ha parlato del sesso con amici, appurando che lo ha preferito con le donne che con gli uomini. Ecco cosa ha detto.

Le confessioni hot di Gaia Gozzi: dalla castità al sesso con amici

Nel panorama musicale italiano regina dei tormentoni estivi è sicuramente la canzone “Sesso e Samba” di Gaia Gozzi e Tony Effe. L’accoppiata si è rivelata vincente e i due vanno molto d’accordo lavorativamente parlando, ma a quanto pare anche come amici.

Data la notoriertà, dopo il collega Tony Effe, anche Gaia Gozzi è stata ospite di My Secret Case per il format “Hot or not”. E ha risposto a varie domande piccanti. Dalle sue dichiarazioni è venuto fuori che se nel lavoro è un successo dietro l’altro e può ritenersi più che soddisfatta, non può dire lo stesso nella sfera sessuale. “Sono casta da sette mesi, non mi era mai capitato”, ha rivelato la cantante.

Poi i ragazzi di My Secret Case sono passati ad altre domande su preferenze e simili sempre in ambito sessuale. E così è arrivato il tema della “scopamiciza”, cioè avere rapporti sessuali in amicizia senza poi continui di relazione sentimentale.

Le è quindi stato chiesto chiesto cosa ne pensasse. E lei è stata molto sincera affermando di apprezzarla: “Mi piace se c’è intelligenza emotiva da entrambe le parti per poterla gestire, altrimenti è un casino”. Infatti può succedere che qualcuno poi provi un sentimento e lì diventa complicato.

Secondo le sue dichiarazioni, Gaia Gozzi l’ha provata sia con uomini che con donne. E ha trovato delle differenze: “Con una donna mi è rimasto più semplice mantenere dopo un’amicizia. Con un uomo non lo so, dipende”. La cantante ha inoltre raccontato le sue preferenze musicali durante un rapporto intimo. Mai una sua canzone perché trova cringe sentire la sua voce in quel momento. Preferisce, invece, una musica che “sappia dare ritmo”.