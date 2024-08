La modella brasiliana Débora Peixoto ha fatto molto parlare di sé sui social per ciò che ha scelto di fare con le proprie feci. Dopo aver letto un articolo di giornale ha deciso di usarle come maschera di bellezza per rendere la sua pelle più liscia. Il video per stomaci forti.

Le feci di Débora Peixoto per la beauty routine

Avete mai sentito parlare della modella Débora Peixoto? Da oggi il suo nome vi rimarrà in mente grazie al video per il quale è diventata virale sui social. L’influencer, dopo aver letto un articolo di giornale in cui veniva elencati i presunti benefici di ciò che stiamo per raccontare, ha deciso di usare le sue stesse feci come maschera di bellezza.

Come riporta anche il New York Post, la trentunenne ha riferito a Jam Press che questa è stata “la pazzia più grande della mia vita“. Sul profilo TikTok che conta quasi 3 milioni di follower ha pubblicato il video in cui si può vedere mentre prende un barattolino pieno in frigorifero. Poi si dirige in bagno per spalmarsi il contenuto in faccia per poi sciacquarla, ma non prima di aver messo una molletta al naso a causa dell’odore.

Débora Peixoto ha affermato che per lei il metodo ha funzionato, ma gli esperti sconsigliano caldamente di applicare le proprie feci sul viso. La dottoressa Sophie Momen, per esempio, ha affermato che “non c’è assolutamente alcun beneficio scientifico nell’usare le feci come maschera facciale“. Il chirurgo plastico Tunc Tiryaki ha aggiunto:

“Le feci contengono diversi batteri, virus e parassiti che possono causare serie malattie e infezioni. I patogeni possono infilarsi nella pelle attraverso piccoli tagli, abrasioni o membrane della mucosa”.

Insomma, copiare Débora Peixoto non sembra per niente una buona idea! L’influencer non è nuova a queste idee bizzarre, in passato infatti aveva usato il sangue del proprio ciclo mestruale per tentare di rendere più morbida la pelle.