NEWS

Vincenzo Chianese | 24 Gennaio 2024

Grande Fratello

Grandi emozioni ieri sera per Giuseppe Garibaldi, che nel corso della diretta ha avuto modo di incontrare la sua famiglia. Tuttavia al web non sfugge un commento di Anita Olivieri, che sembrava già sapere tutto.

Ieri sera durante la nuova diretta del Grande Fratello è arrivata un’inaspettata sorpresa per Giuseppe Garibaldi. Il collaboratore scolastico ha infatti avuto modo di incontrare la sua famiglia in studio e ovviamente durante il faccia a faccia non sono mancate le emozioni. Proprio il fratello del gieffino ha speso bellissime parole per lui, al punto da affermare:

“In questi quattro mesi i cambiamenti sono tanti, ma i tuoi valori non sono mai cambiati, perché tu sei un ragazzo altruista, umile, onesto. Un ragazzo che io ammiro perché mi ha insegnato tanto e se io oggi sono così è per merito tuo. Sono contento così come sono e ti devo dire grazie. Rimani sempre come sei perché sei il numero uno”.

L’incontro ha così commosso tutto il pubblico del Grande Fratello e di certo il momento è stato uno dei più belli della serata. Tuttavia a un tratto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Un commento di Anita Olivieri infatti ha acceso l’ennesima polemica sul web. Prima che Garibaldi lasciasse la casa per arrivare in studio, la gieffina ha fatto intendere di essere già a conoscenza della sorpresa, al punto da affermare: “Che bello che Giuseppe sarà in studio e rivedrà tutti, la famiglia”.

Ovviamente le parole di Anita hanno suscitato l’ira di alcuni utenti. Non è infatti la prima volta che la Olivieri fa intendere di essere a conoscenza di certe dinamiche e la cosa ha adirato i più. La sorpresa a Giuseppe tuttavia è riuscita nel migliore dei modi e di certo lui stesso è rimasto più che entusiasta di questo bel regalo.