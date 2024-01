NEWS

Vincenzo Chianese | 24 Gennaio 2024

Grande Fratello

Garibaldi e Anita parlano in diretta del loro rapporto e non tarda ad arrivare la reazione di Beatrice Luzzi

Ieri sera, nel corso della diretta del Grande Fratello, si è parlato del rapporto che c’è tra Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri e i due hanno speso bellissime parole l’uno per l’altra. A non tardare ad arrivare però è stata la reazione di Beatrice Luzzi.

Le parole di Beatrice Luzzi

Durante la puntata di ieri del Grande Fratello si è parlato del rapporto tra Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri e a dire la sua è stata anche Beatrice Luzzi. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando qualche giorno fa il collaboratore scolastico, chiacchierando con Rosy Chin, ha speso bellissime parole per la sua compagna d’avventura, con la quale fin dai primi giorni di gioco ha uno splendido legame. Garibaldi a quel punto ha affermato: “È indiscutibile. Se ci penso non ho parole per descrivere questa cosa. Vado anche in paranoia quando non la vedo. Per me questo è amore, amore fraterno. Io fuori da qua se dovessi fidanzarmi dedicherei più tempo a lei”.

Ieri sera così in diretta la questione è stata affrontata e sia Garibaldi che Anita hanno parlato dell’affetto che li lega, spendendo importanti dichiarazioni l’uno per l’altra. Nel mentre non è tardata ad arrivare la reazione di Beatrice Luzzi, che ha assistito a quanto accaduto. L’attrice infatti, nell’ascoltare la Olivieri dichiarare che lei e Giuseppe hanno un rapporto morboso, ha affermato:

“E non è quello che dicevo io? Mi hanno fatta nera. Qualche puntata fa avevo detto questa cosa”.

"Abbiamo un rapporto quasi morboso"

"Non era quello che dicevo io?"



MI PISCIO SOTTO#grandefratello pic.twitter.com/vdjbXbhVlu — virs (@middleton____) January 23, 2024

Naturalmente le parole di Beatrice Luzzi non sono affatto passate inosservate e in molti sui social si sono schierati dalla parte dell’attrice. Nel mentre ieri sera la gieffina è stata nuovamente protagonista della diretta, finendo al centro di nuovi scontri, in particolare con Perla Vatiero. Che tra le due in queste ore possa arrivare un chiarimento?