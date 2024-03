Giuseppe torna a parlare del malore al GF, cosa è accaduto e come sta oggi

Spettacolo

Andrea Sanna | 24 Marzo 2024

Grande Fratello

Oggi come sta Giuseppe Garibaldi dopo il malore avvenuto al GF? L’ex gieffino ne ha parlato oggi a Verissimo, svelando come sta oggi

Questo pomeriggio a Verissimo Giuseppe Garibaldi è tornato sul malore avuto nella Casa del Grande Fratello, causato dal forte stress accumulato e di come ha trascorso i giorni lontano dal programma. Ma oggi come sta? In trasmissione con Silvia Toffanin ne ha parlato apertamente

Garibaldi svela come sta oggi dopo il malore

Giuseppe Garibaldi ci aveva tanto sperato di arrivare fino in fondo, ma a un passo dalla finale è stato eliminato dalla Casa del Grande Fratello. Nonostante le lacrime di dispiacere, l’ex gieffino ha sfoggiato il suo miglior sorriso e si è detto soddisfatto del percorso svolto in questi sei mesi di avventura.

Questo pomeriggio a Verissimo Giuseppe Garibaldi, che ha risposto alle critiche di Perla, oggi si è a lungo raccontato. Ha ripercorso passo passo tutte le tappe della sua esperienza. Il ragazzo calabrese però ha fatto anche preoccupare tutti quando è stato male e oggi ha raccontato cosa gli è accaduto in quei giorni e perché è stato costretto a lasciare la Casa per ben due volte.

Ma oggi come sta? È stato proprio lui che ha aggiornato sul suo stato di salute: “Oggi sto bene. I primi giorni di febbraio sono svenuto. C’è stato un accumulo di stress, un collasso. Quando sono uscito, nei tre giorni dopo non stavo bene. Sono tornato e non ero al 100%. Sentivo che non stavo bene fisicamente, poi il mio corpo mi ha fatto capire che era necessaria una pausa”, ha spiegato Giuseppe Garibaldi a Verissimo.

Nel suo racconto l’ex gieffino ha svelato di essere stato chiuso in hotel per una settimana da solo. Non ha guardato tanto la TV perché altrimenti gli avrebbe provocato parecchia malinconia: “Mentalmente volevo essere là, fisicamente non reagivo. Adesso sto bene e devo fare dei controlli a breve, per accertamenti più precisi. Ma mi sento bene”.

E questo è ciò che conta. Ci auguriamo dunque che per Giuseppe Garibaldi tutto possa proseguire nel migliore dei modi.