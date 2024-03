NEWS

Vincenzo Chianese | 24 Marzo 2024

Grande Fratello

Nelle ultime ore a criticare alcuni comportamenti di Giuseppe Garibaldi è stata Perla Vatiero. Sui social nel mentre arriva la reazione del collaboratore scolastico, che poche ore fa è stato eliminato dal Grande Fratello, a un passo dalla finale.

La reazione di Giuseppe Garibaldi

Giovedì sera, nel corso della semifinale del Grande Fratello, a sorpresa a lasciare la casa a un passo dall’ultima puntata è stato Giuseppe Garibaldi. Il collaboratore scolastico ha così dovuto lasciare una volta per tutte il programma, vedendo infrangere il sogno di arrivare in finale. In queste ore così l’ex gieffino è tornato alla sua vita di sempre, venendo acclamato da migliaia di fan. Tuttavia all’interno del reality show è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Inaspettatamente infatti Perla Vatiero ha criticato alcuni recenti comportamenti di Giuseppe. Per l’ex volto di Temptation Island infatti Garibaldi si sarebbe riavvicinato a Beatrice Luzzi per pura strategia. Ma non solo.

Perla come se non bastasse ha contestato anche la scelta dell’ex gieffino di auto nominarsi per due volte per cercare di arrivare in finale. Le parole della Vatiero ovviamente non sono passate inosservate e a scagliarsi contro di lei è stato Nicola, fratello di Giuseppe Garibaldi. In queste ore come non bastasse è arrivata anche la reazione del collaboratore scolastico, che sui social ha detto la sua su quanto accaduto. Replicando al commento di una fan, l’ex inquilino del Grande Fratello ha affermato:

“La differenza tra me e loro è questa. Meglio che non parli altrimenti il GF non finirà più”.

Pare dunque che nonostante manchino soltanto poche ore alla finale del Grande Fratello ci siano ancora dei conti in sospeso tra alcuni concorrenti. Ma cosa accadrà quando il reality show volgerà al termine? Giuseppe Garibaldi e Perla Vatiero avranno modo di chiarirsi? Non resta che attendere per scoprirlo.