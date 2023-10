NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Ottobre 2023

Tale e Quale Show

L’esibizione di Gaudiano a Tale e Quale

Anche stasera non mancano le emozioni a Tale e Quale Show e poco fa a lasciare senza fiato il pubblico da casa e gli utenti sul web è stato Luca Gaudiano. Il cantante come sappiamo è senza dubbio uno dei concorrenti più amati e apprezzati di questa edizione del talent show in onda su Rai 1 e settimana dopo settimana le sue performance hanno sbalordito non sono i telespettatori, ma anche i giudici, posizionandosi sempre in cima alla classifica.

Anche in occasione della sesta puntata, Luca è salito sul palco e stavolta ha vestito i panni di Tananai, senza dubbio uno degli artisti del momento. Il cantante ha così interpretato la fortunata Tango, brano protagonista dell’ultimo Festival di Sanremo.

Anche stavolta Gaudiano ha emozionato il pubblico. Anche la giuria è rimasta più che soddisfatta da questa esibizione e naturalmente non è mancata la standing ovation. Ancora una volta così Luca ha saputo convincere a pieno e anche stasera l’artista potrebbe essere uno dei candidati alla vittoria.

"Amore tra le palazzine a fuoco

La tua voce riconosco

Noi non siamo come loro

È bello, è bello, è bello" 💛@GaudianoMusica interpreta @Tananai5 a #taleequaleshow pic.twitter.com/0z7U4f3031 — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 27, 2023

