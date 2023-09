Chi è Luca Gaudiano? Età, altezza, fidanzata e Instagram

NEWS

Cantautore che abbiamo conosciuto meglio grazie a Sanremo Giovani e alla sua successiva partecipazione al Festival della Canzone Italiana nel 2021, conosciamo meglio chi è Luca Gaudiano, conosciuto semplicemente con il suo cognome. Scopriamo la sua età, altezza, fidanzata, carriera, album e canzoni e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Luca Gaudiano

Nome e Cognome: Luca Gaudiano (conosciuto semplicemente come Gaudiano)

Data di nascita: 3 dicembre 1991

Luogo di nascita: Foggia

Età: 31 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: cantautore

Fidanzata: informazione non disponibile

Figli: Gaudiano non ha figli

Tatuaggi: non dovrebbe avere tatuaggi visibili sul corpo

Profilo Instagram: @gaudiano___

Luca Gaudiano età, altezza e biografia

Quanti anni ha e dov’è nato Gaudiano? Qual è il suo vero nome.

All’anagrafe Luca Gaudiano, il cantante è nato a Foggia il 3 dicembre 1991, sotto il segno zodiacale del Sagittario.

Conosciamo altezza e peso di Gaudiano? Al momento non abbiamo informazioni a tal proposito.

Dopo il diploma il cantante si è dedicato alla sua più grande passione. Da sempre affascinato dalla musica, oggi Luca è un cantautore molto stimato. Ma cosa conosciamo della sua vita privata?

Vita privata

Purtroppo non abbiamo grosse informazioni circa la vita privata di Luca Gaudiano. La mamma è insegnante mentre suo padre era ingegnere. Purtroppo è scomparso a causa di un tumore. A lui il cantante ha dedicato la sua canzone Polvere da sparo.

È figlio unico oppure Gaudiano ha un fratello? Da quel che è noto l’artista ha un fratello di nome Emilio. Quest’ultimo è sposato dal 2020.

E della vita sentimentale cosa sappiamo? Luca Gaudiano ha una fidanzata? Il cantautore non sappiamo se oggi è fidanzato o single. In generale è una persona molto riservata e non traspare molto di sé, nemmeno sui social.

Dove seguire Luca Gaudiano: Instagram e social

Da Facebook a Instagram, queste sono le piattaforme social dov’è possibile seguire Luca Gaudiano. Il cantante dispone di due pagine ufficiali in cui condivide la sua musica e i suoi progetti lavorativi.

Carriera

La carriera di Gaudiano riserva davvero tante tappe. Fin da piccolo ha sempre nutrito una passione per la musica e ha iniziato a suonare la chitarra proprio grazie al padre che ha voluto donargliela. Si tratta di uno strumento da cui non si separa mai.

Luca Gaudiano dopo gli studi a Roma prima e a Milano poi, ha iniziato a fare sul serio con la musica. Nel capoluogo lombardo ha trovato l’aiuto del Producer Francesco Cataldo, che l’ha aiutato con la scrittura dei suoi brani.

È nel 2020 però che Gaudiano ha dato ufficialmente il via alla carriera. Il suo primo 25 giri digitale è stato pubblicato il 25 settembre di quell’anno. Questo contiene brani come Le cose inutili e Acqua per occhi rossi.

Non solo però canzoni e musica, perché Luca Gaudiano nel corso della carriera è stato protagonista di svariati musical. Ricordiamo per esempio Ghost, tratto dall’omonimo film. Grazie a questa esperienza si è spostato tra Milano e Roma per lavoro.

Tra gli altri progetti troviamo anche il musical fashion show, Men in Italy. Qui ha lavorato fianco a fianco con Iva Zanicchi, Giovanna D’Angi, Jonathan Kash e Bianca Atzei. Segnaliamo ancora Once – Una volta nella vita. Ma non è finita.

Gaudiano a Sanremo Giovani

Ricordiamo la partecipazione ad AmaSanremo e il posto in finale a Sanremo Giovani. Grazie ad esso ha staccato il pass per partecipare al Festival.

Sanremo 2021

Luca Gaudiano ha quindi partecipato al Festival di Sanremo 2021 con il brano Polvere da sparo, pezzo dedicato al padre, venuto a mancare dopo la malattia. Ha vinto la categoria giovani.

Il 21 e il 25 marzo ha esordito live con le prime date e ha presentato il primo album.

Album e brani

In carriera Gaudiano ha pubblicato un album in studio nel 2022, dal titolo L’ultimo fiore.

Quali sono invece i brani pubblicati dal cantante? Nel 2020 risalgono tre successi come Le cose inutili, Acqua per occhi rossi e Polvere da sparo. L’anno successivo invece ha pubblicato il singolo Rimani. Infine nel 2022 troviamo Oltre le onde, 100 kg di piume e L’ultimo fiore, che dà anche il nome al primo album di Gaudiano.

Dunque se vi state chiedendo chi è (o come si chiama) che canta Polvere da sparo, ora sapete che è Luca Gaudiano.

Luca Gaudiano a Tale e Quale Show

Ma che fine ha fatto oggi Luca Gaudiano? Il cantante nel 2023 torna a far parlare di sé per la sua partecipazione a Tale e Quale Show.

La giuria di Tale e Quale

In molti vogliono sapere chi sono i giudici di Tale e Quale Show 2023. Ebbene il tavolo sarà ancora occupato da una giuria collaudatissima, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgiolgio.

È possibile che di puntata in puntata ci sia l’intervento da parte di un ospite a sorpresa, che prenderà parte come quarto giudice della serata.

I concorrenti di Tale e Quale Show 2023

Vi state domandando per caso chi sono tutti i Partecipanti (o concorrenti se preferite) della nuova edizione di Tale e Quale Show 2023? Ecco in ordine alfabetico chi sono tutti i protagonisti di questa stagione del programma di Rai 1:

Tra i “ripetenti” di questa edizione di Tale e Quale Show 2023 troviamo invece Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni.

Il percorso di Luca Gaudiano a Tale e Quale Show

Quando inizia Tale e Quale Show 2023 e cosa sappiamo del percorso di Luca Gaudiano nel programma? Ricordiamo che la trasmissione ha come data d’inizio il 22 settembre 2023. Per scoprire invece come procede l’avventura di Luca, vi basterà seguire i nostri aggiornamenti qui sotto:

1° puntata: Per la prima puntata Luca ha imitato Tiziano Ferro e ha vinto la serata.

2° puntata: Francesco Sarcina è la seconda imitazione prevista. (IN AGGIORNAMENTO)