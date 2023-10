NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Ottobre 2023

Tale e Quale Show

Scialpi assente da Tale e Quale Show

Su Rai 1 è appena iniziata la sesta puntata di Tale e Quale Show e anche stasera nel corso della diretta ne vedremo di belle. Tuttavia in molti hanno notato l’assenza di Scialpi. Il cantante senza dubbio in queste settimane ha saputo divertire il pubblico e i giudici con le sue esibizioni e proprio nel corso di questa puntata avrebbe dovuto vestire i panni di Nick dei Cugini di Campagna. Ma perché dunque l’artista è assente a Tale e Quale Show? Andiamo a scoprirlo.

Come ha svelato solo qualche giorno fa TvBlog in esclusiva, il cantante la scorsa settimana, al termine della quinta puntata, ha subito un infortunio alla gamba proprio mentre tornava in camerino e mentre indossava ancora l’abito da scena. Ma cosa accadrà dunque stasera e nel corso delle ultime puntate del talent?

Con grande dispiacere del pubblico, Scialpi è stato costretto a ritirarsi da Tale e Quale Show e dunque non prenderà parte alla diretta di stasera e alle successive. A puntata iniziata però il cantante si è collegato in diretta dall’ospedale e ha aggiornato sulle sue condizioni di salute, che sono già migliorate.

A Giovanni dunque facciamo un enorme in bocca al lupo e gli auguriamo una pronta guarigione.