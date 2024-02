Sanremo

Vincenzo Chianese | 9 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Stasera, in occasione della quarta serata di Sanremo 2024, Gazzelle è arrivato all’Ariston insieme a Fulminacci a bordo di una Panda

In occasione della quarta serata del Festival di Sanremo 2024, Gazzelle è arrivato al Teatro Ariston insieme a Fulminacci a bordo di una Panda.

Gazzelle sorprende ancora il web

È da poco partita la quarta serata del Festival di Sanremo 2024 e stasera i 30 Big si cimenteranno in una serie di cover e duetti che di certo sorprenderanno il pubblico. A salire sul palco è stato naturalmente anche Gazzelle, che ha deciso di esibirsi al fianco di Fulminacci. I due artisti hanno così proposto un’emozionante versione di Notte Prima Degli Esami, il celebre brano di Antonello Venditti, che come in molti sapranno quest’anno compie ben 40 anni.

Tuttavia poco prima di salire sul palco è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto sorridere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Proprio Gazzelle ha deciso di arrivare all’Ariston insieme a Fulminacci al bordo di una Panda e naturalmente il video del momento ha fatto in breve il giro dei social. Già ieri sera il cantante aveva deciso di sorprendere il pubblico, arrivando in Teatro con un motorino, per evitare il traffico e anche stasera ha deciso di stupire nuovamente il web.

VI PREGO GAZZELLE SUL PANDINO INSIEME A FULMINACCI



che paese surreale #sanremo24

pic.twitter.com/x9tdSn3hrb — ♡ fra 💐 sanremo²⁴ (@HhamMerss) February 9, 2024

Nel mentre l’artista prosegue il suo percorso e di certo già in molti si chiedono cosa accadrà domani sera, quando verrà svelata finalmente la classifica definitiva.