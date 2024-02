Chi è Gazzelle? Età, vero nome e Instagram

NEWS

Da tempo nel panorama musicale, Gazzelle si sta facendo conoscere e apprezzare sempre di più dal pubblico. Conosciamolo quindi meglio attraverso le informazioni sulla sua biografia, la carriera, le canzoni, la vita privata e i social.

Chi è Gazzelle

Nome e Cognome: Flavio Bruno Pardini

Data di nascita: 7 dicembre 1989

Luogo di nascita: Roma

Età: 34 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: Cantautore

Fidanzata: Ilaria Loriga

Figli: non ha figli

Tatuaggi: ha vari tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @gazzelle__

Profilo Twitter: @gazzelledaje

Pagina Facebook: gazzelledaje

Gazzelle età, altezza e biografia

Conosciamo bene chi è Gazzelle scoprendo il suo vero nome, quanti anni ha, di dov’è e tutta la sua biografia. Vero nome Flavio Bruno Pardini, è nato a Roma il 7 dicembre 1989. Ha quindi 34 anni di età ed è del segno zodiacale del Sagittario. Non abbiamo informazioni sulla sua altezza e il suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, ne ha vari sul suo corpo.

Anche se è nato a Roma e cresciuto nel rione Prati, le sue orgini sono di Marsico Nuovo, in provincia di Potenza. Parlando degli studi, ha frequentato un liceo romano insieme a Umberto Violo (Wayne Santana) e Nicolò Rapisarda (Tony Effe), componenti del collettivo trap Dark Polo Gang.

Appasionato di musica, Gazzelle ha iniziato a suonare a livello amatoriale all’età di 22 anni in alcuni locali della capitale usando il proprio nome. Ma perché Gazzelle si chiama così? L’uso del nome d’arte è arrivato nel 2016 ed è la storpiatura del modello di scarpe Gazelle prodotte da Adidas.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale di Gazzelle molti si chiedono se sia fidanzato o single e come si chiama la sua fidanzata. Flavio ha una fidanzata che si chiama Ilaria Loriga. I due stanno insieme da un paio di anni.

La fidanzata di Gazzelle è già nota al mondo dello spettacolo poiché lavora come attrice. Ha infatti recitato nella serie tv Netflix Luna Park, nel 2021 e nella commedia Amleto è mio fratello insieme a Claudia Gerini e Nino Frassica, uscita al cinema ad agosto 2023.

Dove seguire Gazzelle: Instagram e social

Parlando invece di social, scopriamo come poter seguire Gazzelle attraverso i vari canali. E iniziamo da Instagram che conta oltre 600 mila follower.

Il cantautore romano ha inoltre un profilo Twitter che però non usa ormai dal 2021. Mentre la pagina Facebook è sempre aggiornata.

Per ascoltare invece tutte le canzoni di Gazzelle, c’è il suo profilo Spotify.

Carriera

Com’è diventato famoso Gazzelle? La sua carriera musicale è inziata nel 2016 con la pubblicazione del singolo Quella te, la sua prima canzone. Il brano ha anticipato il suo primo album intitolato Superbattito. Prima della pubblicazione dell’album, non aveva rivelato il proprio volto, pubblicando in rete solo alcune foto sfocate. Sono arrivati poi i singoli Sayonara e Stelle filanti, Nero, Meglio così e Martelli, tutti inclusi nella versione deluxe dell’album d’esordio, intitolata Megasuperbattito e pubblicata il 2 marzo 2018.

Il 1º maggio 2018 si è esibito nel tradizionale concerto che si tiene annualmente a Roma a piazza San Giovanni in Laterano. A giugno ha pubblicato in collaborazione con Lorenzo Fragola il brano Super Martina, con il quale ha partecipato ai Wind Music Awards 2018. Ha collaborato inoltre con Luca Carboni nella stesura del brano L’alba.

Il 30 novembre 2018 ha pubblicato il suo secondo disco, intitolato Punk, anticipato dai singoli Tutta la vita, Sopra e Scintille. Con l’uscita del secondo album ha annuncia anche il tour nazionale. Il 1º maggio 2019 si è esibito per la seconda volta consecutiva nel tradizionale concerto a piazza San Giovanni in Laterano

Anche per Punk è uscita una seconda versione deluxe, chiamata Post Punk, con all’interno quattro nuovi inediti: Polynesia, Settembre, Una canzone che non so e Vita paranoia. Inoltre Gazzelle ha annunciato anche alcune date nei palazzetti per il 2020. Ha preso anche parte alla stesura di Calci e pugni insieme a Marco Mengoni, pubblicata nell’album Atlantico/On Tour.

Nel 2020 è uscita Ora che ti guardo bene, canzone scritta a casa durante il primo periodo di lockdown, i cui proventi sono stati devoluti all’Ospedale Spallanzani di Roma, per aiutare gli ammalati di COVID-19. Il 25 settembre dello stesso anno ha pubblica il singolo Destri. Mentre il 10 novembre 2020 è uscito il singolo Lacri-ma, seguito due giorni dopo da Scusa.

Del 2021 è invece Ok, il terzo album di Gazzelle che contiene anche i singoli Destri, Lacri-ma, Scusa, e Belva, oltre ad una collaborazione nella traccia Coltellata con il rapper e produttore musicale Thasup. A giugno ha pubblicato Tuttecose in collaborazione con Mara Sattei. Mentre a novembre ha pubblicato il singolo Fottuta canzone. A novembre 2022 è uscito il singolo Non lo dire a nessuno. A marzo del 2023 è uscito il singolo Idem che fa poi parte del suo nuovo album Dentro uscito il 19 maggio. In totale Gazzelle ha fatto due tour musicali.

Gazzelle ha anche scritto un libro, Limbo, uscito il 2 luglio 2019.

Album e canzoni di Gazzelle

Esponente dell’indie pop italiano, Gazzelle nelle sue canzoni tratta tematiche come amore, solitudine, uso di droghe, alcolismo e depressione, usando spesso basi melodiche e articolate, in antitesi ai temi trattati.

Ha detto di essere stato influenzato da I Cani, Rino Gaetano, Cesare Cremonini, Vasco Rossi, Luciano Ligabue, Marco Mengoni, Zero Assoluto, Tame Impala, Oasis e i Nirvana. Inoltre ha definito il suo stile musicale “sexy pop“.

Gazzelle ha all’attivo quattro album pubblicati: Superbattito, Punk, Ok e Dentro. Il primo ha ricevuto un disco di platino, il secondo e il terzo il doppio platino, mentre il quarto è stato certificato disco d’oro.

Tra le sue canzoni troviamo molti grandi successi. Quella te è stato il suo primo brano pubblicato, proprio prima dell’uscita del suo primo album. Molto apprezzata anche Super Martina insieme a Lorenzo Fragola. Poi troviamo dal suo secondo album Tutta la vita, Sopra e Scintille. Una delle canzoni pià famose di Gazzelle è sicuramente Destri e anche il brano musicale Tuttecose insieme a Mara Sattei.

Gazzelle a Sanremo 2024

Per la prima volta nella sua carriera Gazzelle sale sul palco dell‘Ariston essendo uno dei Big in gara a Sanremo 2024. Il Festival è sempre stato qualcosa che vedeva lontano da lui non apprezzando le classifiche, quindi c’è ua certa emozione.

Per la kermesse è stata selezionato da Amadeus con la sua canzone Tutto qui. Si tratta di un brano che parla di amore ed è ambientato a Roma Nord.

Per la serata delle cover, invece, Gazzelle duetterà sul palco insieme a Fulminacci. I due porteranno il brano Notte prima degli esami.

I Big a Sanremo 2024

Per il Festival di Sanremo 2024 Amedeus ha scelto di mettere in gara ben 30 big. Andiamo quindi a vedere chi sono e i titoli delle loro rispettive canzoni. Ecco la lista:

Alessandra Amoroso – Fino a qui; Alfa – Vai!; Angelina Mango – La noia; Annalisa – Sinceramente; Big Mama – La rabbia non ti basta; Bnkr44 – Governo punk; Clara – Diamanti grezzi; Dargen D’Amico – Onda alta; Diodato – Ti muovi; Emma – Apnea; Fiorella Mannoia – Mariposa; Francesco Renga e Nek – Pazzo di te; Fred De Palma – Il cielo non ci vuole; Gazzelle – Tutto qui.

Geolier – I p’ me, tu p’ te; Ghali – Casa mia; Il Tre – Fragili; Il Volo – Capolavoro; Irama – Tu no; La Sad – Autodistruttivo; Loredana Bertè – Pazza; Mahmood – Tuta gold; Maninni – Spettacolare; Mr. Rain – Due altalene; Negramaro – Ricominciamo tutto; Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita; Rose Villain – Click Boom!; Sangiovanni – Finiscimi; Santi Francesi – L’amore in bocca e The Kolors – Un ragazzo una ragazza.

Uno di loro sarà il vincitore della settantaquattresima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Sul palco dell’Ariston Amadeus avrà anche die co-conduttori e delle co-conduttrici. Ecco che quindi avremo con lui: Marco Mengoni, Teresa Mannino, Giorgia, Lorella Cuccarini e Fiorello. Non mancheranno poi anche graditi ospiti.

Il percorso di Gazzelle a Sanremo 2024

Parte martedì 6 e si conclude sabato 10 febbraio Sanremo 2024. Come sarà questa esperienza per Gazzelle e la sua Tutto qui?

(IN AGGIORNAMENTO)