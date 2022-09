La confessione di Gegia

Questa sera sta andando in onda su Canale 5 la seconda puntata del Grande Fratello Vip 7 e a varcare la porta rossa è il secondo gruppo di Vipponi. Ad fare il suo ingresso è stata anche Gegia, che in pochissimi secondi ha già conquistato il web e il pubblico. La nota attrice infatti con la sua simpatia è già diventata una star e sui social in molti stanno commentando il suo arrivo all’interno del reality.

Giunta in passerella la comica ha avuto modo di scambiare due chiacchiere con Alfonso Signorini, e a quel punto è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato. Mentre parlava della sua vita sentimentale, la nuova Vippona ha fatto una confessione che non è passata inosservata.

Gegia ha infatti ammesso di aver avuto in passato un flirt con Pupo! L’accaduto risale a diversi anni fa, quando i due erano solo dei ragazzi. Le parole dell’attrice hanno naturalmente fatto il giro del web e gli utenti sono rimasti sorpresi dalle parole della Vippona.

La comica nel mentre sta per entrare in casa e senza dubbio nei prossimi giorni ne vedremo di belle. L’attrice infatti farà certamente divertire tutto il pubblico, ma senza ombra di dubbio non mancheranno anche tantissime emozioni.

Novella 2000 © riproduzione riservata.