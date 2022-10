Di recente l'abbiamo vista tra i protagonisti del GF Vip, ma ricordate Gegia in due episodi di Un medico in famiglia?

Gegia in Un medico in famiglia

È stata protagonista de l’ultima edizione del Grande Fratello Vip 7, ma negli anni ha avuto modo di prendere parti con ruoli sempre differenti a film e serie televisive. Parliamo di Gegia, all’anagrafe Francesca Antonaci. La ricordate in due episodi di Un medico in famiglia? Ebbene sì, l’attrice è stata protagonista nel ruolo di Matilde, come da lei stessa rivelato tempo fa, in alcune puntate dell’amata serie di Rai 1.

L’edizione dello show televisivo è la numero 10 e qui la vediamo fare ginnastica insieme a Sara Levi, personaggio amato di Un medico in famiglia interpretato da Valentina Corti. Come vedete in questa immagina ripresa dall’utente su Twitter, Gegia in questa puntata si ritrova a svolgere degli esercizi proprio sotto la guida di Sara, la quale però sembra essere piuttosto puntigliosa e rigida con lei.

La scena risulta divertente poiché la Levi è impegnata al telefono, ma nel mentre segue e discute con la signora Matilde. Questione questa che porta a una serie di incomprensioni con l’altra persona presente nella conversazione telefonica. Nel filmato vediamo le due battibeccare in un simpatico sketch.

Sara però cerca di motivare Matilde (Gegia) a proseguire gli esercizi senza fermarsi, ma poi la coglie in flagrante, poiché ha trovato un cioccolatino nascosto nelle tasche della sua “allieva”, la quale però sembra essere già stanca.

volevo staccare un attimo dal #GFVIP e dedicarmi ad un normalissimo rewatch di un medico in famiglia ma MI SONO RITROVATA GEGIA IN UN EPISODIO



QUESTA É UNA PERSECUZIONE ⚰️ pic.twitter.com/87kTp9KCO5 — V (@harsiness) October 14, 2022

A distanza di tanto tempo il video torna a essere motivo di curiosità tra i fan del GF Vip, che probabilmente non si aspettavano di ritrovare l’attrice Gegia in un episodio di Un medico in famiglia. E voi la ricordavate? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci per altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.