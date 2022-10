1 Le critiche di Elenoire a Nikita, Luca interviene

Oramai da qualche settimana Nikita Pelizon è finita nel mirino di alcuni vipponi della Casa del GF Vip e tra loro spicca il nome anche di Elenoire Ferruzzi. Quest’ultima è stata spesso molto dura nei confronti della ragazza e alle sue spalle con gli altri coinquilini l’ha spesso attaccata. Nella serata di ieri la vippona è tornata alla carica sferrando ancora una volta delle critiche alla ragazza.

In cucina insieme a Luca Salatino, Elenoire Ferruzzi ha apertamente detto che non avrebbero sentito la mancanza di Nikita Pelizon (la quale si trovava invece sola in giardino) durante il gioco della bottiglia: “Molto meglio. Non sentiremo la mancanza, ma non di Pamela ma di qualcun’altra”, ha detto per poi lasciarsi scappare una risatina. Luca Salatino lì all’ascolto ha pensato bene di intervenire dopo essere rimasto per un attimo in silenzio: “Cattiva”.

Dalla sua Elenoire Ferruzzi ha detto di non essere cattiva, ma semplicemente di non sopportare Nikita Pelizon. Luca Salatino, che con la ragazza dai verdi capelli è amico, ha voluto difenderla e lanciare una stoccata: “Ma tu vivi in un’ampolla a Milano? Perché te non puoi sentire un c***o”. La Ferruzzi ha continuato a dire di non essere come gli altri e il romano sempre molto schietto, come suo solito, non le ha risparmiato qualche battuta.

elenoire non sente la mancanza di Nikita per il gioco della bottiglia e Luca "cattiva..ma a Milano vivi in un'ampolla che non fai mai un caxo?" 😎 #GFvip pic.twitter.com/kH6wOU60hk — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) October 14, 2022

L’atteggiamento di Elenoire Ferruzzi verso Nikita Pelizon ha spaccato in due il web, specie dopo il discorso che le due hanno avuto in giardino nel post puntata…