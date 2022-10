Chi è Gegia? Età, marito e Instagram

Vediamo tutte le informazioni su Gegia, il suo vero nome, la biografia, la carriera, la vita privata, cosa fa oggi, i social e Instagram.

Chi è Gegia

Nome e cognome: Francesca Carmela Antonaci

Nome d’arte: Gegia

Data di nascita: 16 luglio 1959

Luogo di nascita: Galatina, in provincia di Lecce

Età: 63 anni

Segno zodiacale: Cancro

Altezza: 1,62 m

Peso: informazione non disponibile

Professione: comica, attrice, conduttrice e cantante

Fidanzato: dice di avere un fidanzato turco di nome Memet

Figli: Gegia non ha figli

Tatuaggi: nessuno visibile

Profilo Instagram: @gegia.official

Gegia età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Gegia partendo alla sua biografia, quindi qual è il vero nome, quanti anni ha, quando è nata e dov’è nata. Il vero nome di Gegia è Francesca Carmela Antonaci. È nata a Galatina, in provincia di Lecce, il 16 luglio 1959. Ha quindi 63 anni di età ed è del segno zodiacale del Cancro. La sua alltezza è di 1,62 m, mentre non abbiamo informazioni sul suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, non sembra averne di visibili sul suo corpo.

Cresciuta in Salento, si è trasferita a Roma con la famiglia quando aveva 14 anni. Nella capitale ha frequentato il Liceo Classico e all’età di 16 anni si è iscritta alla scuola di recitazione. Contemporaneamente ha preso lezioni di pianoforte, danza classica e moderna. Dopo il diploma si è iscritta all’Università La Sapienza e ha conseguito due lauree: una in Lettere e una in Psicologia.

Già dopo la prima laurea Gegia ha iniziato a lavorare come attrice in piccole compagnie teatriali e poi anche come cantante e ballerina in vari programmi televisivi.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale di Gegia, è sempre stata molto riservata. Sappiamo che ha un ex marito. Infatti è stata sposata con Maurizio Motta, un grande amico del noto attore Jerry Calà. Il matrimonio si è celebrato negli anni ’80, ma è durato pochissimo.

Nel 2015 ha dichiarato di essere impegnata con Michele Carboni, un uomo di 30 anni più giovane di lei. Ma a quanto pare anche questa relazione è finita. Prima di entrare al GF Vip 7 ha detto che in passato, quando era giovane, ha avuto un flirt con Pupo, ma sarebbe stata solo una notte i passione.

Oggi Gegia dice di non essere single, ma di avere un fidanzato. Si tratta di un uomo d’affari turco di nome Memet che è anche più giovane di lei. Non si hanno informazioni su di lui e, secondo la descrizione che lei ne fa, sembra non essere una persona reale.

Dove seguire Gegia: Instagram e social

Ora che conosciamo meglio chi è Gegia, vediamo come seguirla sui social. Vi rimandiamo al suo profilo Instagram che ha oltre 11 mila follower.

Il suo profilo non è il classico social da “vip”, nessuna foto in posa, ma anzi scatti sempre molto naturali. Tanti sono in compagnia della famiglia e in generale foto molto simpatiche e autoironiche.

Carriera

Parliamo adesso della carriera di Gegia e partiamo da quella televisiva. Ha esordito su Antenna 3 Lombardia come presenza comica all’interno del programma Bingooo. Ma la sua grande occasione è arrivato nel 1981 in Rai con lo spettacolo Sotto le stelle. Il periodo di maggior popolarità è stato nella metà degli anni ’80 partecipando a numeri programmi TV come “anti-diva”. Nel 1987 ha partecipato alla miniserie TV Professione vacanze. Mentre dal 1987 al 1991 ha fatto parte del cast del programma per ragazzi Big!.

Nel 2005 ha vinto il reality di Rai 1 Ritorno al presente, programma condotto da Carlo Conti che però non ebbe grande successo. Nel 2006, invece, è entrata nel cast di Radio Grem, un sit-com in onda su Rai Educational interpretata interamente in inglese. Dal 2008 ha condotto il programma Avanti tutti su T9, mentre nel 2010 è tornata in Rai ricoprendo il ruolo di opinionista fissa de L’isola e poi… Nello stesso anno ha affiancato Valerio Merola e Veridiana Mallmann in Giostra sul 2. E nella stagione 2010-2011 ha fatto parte del cast de I fatti vostri. A settembre del 2015 ha debuttato su Teleregione Color nel programma Avanti Tutti Show e nel 2017 è stata presidente di giuria nel concorso Miss Spettacolo.

Gegia ha avuto anche una carriera cinematografica. Fece l’esordio sul grande schermo nel 1979 nel film erotico Amanti miei. E poi ha partecipato a vari lungometraggi appartenenti al filone comico degli anni ’80. Inoltre è stata co-protagonista di uno spot pubblicitario di una nota marca di caffè accanto a Nino Manfredi. Nel 2018 ha interpretato Suor Assunta nel film Io c’è. Gegia ha anche preso parte al fim di Pio e Amedeo Belli ciao in cui ha interpretato la madre di Pio.

Negli anni ’80 Ha posato nuda per le riviste Blitz e Pleymen. Nel 2018, inoltre, è diventata molto conosciuta in Polonia per una campagna pubblicitaria. A seguito di questo le venne offerto di pubblicare un calendario sexy. È presidente dell’associazione culturale Tempo di vivere. Inoltre nel 2016 voleva candidarsi in Puglia alle elezioni politiche in un partito di destra.

Gegia al Grande Fratello Vip 7

Parte il Grande Fratello Vip 7 e alla conduzione ancora una volta troviamo Alfonso Signorini. Come opinioniste abbiamo di nuovo Sonia Bruganelli e la new entry Orietta Berti. Tanti sono i concorrenti, i famosi vipponi, e tra questi troviamo anche Gegia.

I concorrenti del GF Vip 7

Tanti concorrenti interessanti per il GF Vip 7, ecco la lista completa:

Il percorso di Gegia al GF Vip 7

Il Grande Fratello Vip 7 è iniziato lunedì 19 settembre, ma il percorso di Gegia è iniziato qualche giorno dopo.

1° e 2° settimana: Gegia ha infatti fatto il suo ingresso giovedì 22 settembre e subito ha portato vitalità. Nei primi giorni ha raccontato del suo fidanzato turco Memet di cui sono emerse le prime notizie. Lui si è esposto e non ha mancato di lanciare qualche stoccata.

Gegia è finita sotto accusa per delle affermazioni fatte su Marco e ha discusso animatamente con Antonella per questo.

3° settimana: (IN AGGIORNAMENTO)

