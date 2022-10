1 Parla il presunto fidanzato di Gegia

In questi giorni si sta facendo un gran parlare di Mehmet Bozkurt, il presunto fidanzato turco di Gegia. Proprio all’interno della casa del Grande Fratello Vip 7 l’attrice romana nel corso dell’ultima diretta ha svelato i dettagli della sua relazione, raccontando come ha incontrato il suo misterioso compagno. Stando alle sue parole, la Vippona avrebbe conosciuto il suo fidanzato qualche mese fa in aeroporto a Istanbul. Da quel momento i due si sarebbero frequentati tramite chiamate e messaggi, fino a quando, dopo una dichiarazione d’amore, non avrebbero deciso di ufficializzare la loro storia. Tuttavia sempre nel corso della diretta, Giulia Salemi, che ha ricevuto una segnalazione, ha svelato che alcuni utenti avrebbero contattato Mehmet, che a quel punto avrebbe negato di conoscere l’attrice.

Adesso così a fare chiarezza ci ha pensato FanPage. La nota testata infatti si è messa in contatto col presunto fidanzato di Gegia, che ha così rotto il silenzio per la prima volta. Stando a quello che si legge, pare che Mehmet Bozkurt abbia confermato di conoscere la Vippona, ma di non voler parlare della sua vita privata. Questo quanto riportato:

“Mehmet risponde al telefono nel pomeriggio del 30 settembre, a poche ore dalla puntata del GF Vip che ha acceso i riflettori sulla sua figura. “Conosco Gegia ma non parlo della mia vita privata”, si limita a dire di fronte alle prime domande. Non ha negato di conoscerla, diversamente da quanto raccontato al GF Vip durante l’ultima diretta del reality show. Ma quando proviamo ad approfondire la natura del loro rapporto, chiede cortesemente di essere contattato attraverso Whatsapp, per iscritto, perché ‘troppo impegnato per restare al telefono'”.

Ma cosa è accaduto a quel punto? Andiamo a vedere cosa ha dichiarato Mehmet, il presunto fidanzato di Gegia.