Chi è Memet, il fidanzato turco di Gegia (FOTO)

La prima foto di Memet, il fidanzato di Gegia

Quando Gegia è entrata al GF Vip 7 ha detto di essere fidanzata, un uomo turco che ha conosciuto in aeroporto. Il suo nome è Memet e ha 49 anni, come lei stessa ha raccontato. Ma cosa sappiamo di quest’uomo? Chi è davvero? Cosa fa nella vita? E qual è il suo volto? Oggi abbiamo molte più informazioni, sia sul loro incontro che su quello che fa nella vita. E Alfonso Signorini ha mostrato anche una sua foto.

Gegia e Memet si sono incontrati in aeroporto a Istanbul quando lei, insieme ad altre persone per mezzo di un’agenzia, si stava dirigendo a Dubai. Quando è andata al bar per chiedere da mangiare e da bere e cercava di farsi capire, lui è arrivato in soccorso. Quando Gegia ha visto Memet è rimasta folgorata, perché si è trovata di fronte un viso angelico. A quel punto hanno iniziato a parlare un po’ in italiano, un po’ in inglese. Lui le ha detto di avere 43 anni, mentre Gegia ha mentito dicendo di averne 49 (in realtà ne ha 63).

Ma che lavoro fa Memet? Gegia ha detto che lui lavora nei cantieri edili e fa il saldatore elettrico. Ma sappiamo anche che lui sarebbe ancora sposato. Lui avrebbe detto alla vippona che sta divorziando dalla moglie. Si tratta di una donna olandese. Comunque è stata mostrata anche una foto:

Gegia ha aggiunto che lei e Memet si sono visti una sola volta e che si sentono tutte le settimane per telefono. I vipponi le hanno detto di andare con i piedi di piombo e la ha detto che vuole solo godersi il momento.

Novella 2000 © riproduzione riservata.