1 La caduta di Gemma Galgani

Su Canale 5 sta andando in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, e come sempre protagonista assoluta del dating show di Maria De Filippi è stata Gemma Galgani. Tuttavia per la Dama c’è stato un piccolo incidente proprio mentre stava facendo il suo ingresso in studio. Il celebre volto del programma è infatti caduta dalle scale dopo aver percorso la passerella. Ma rivediamo passo passo tutto quello che è accaduto.

Poco prima di entrare in studio, Maria De Filippi ha mostrato un filmato in cui la Galgani si è dichiarata emozionata nel rivedere Maurizio. La conoscenza tra i due sta infatti proseguendo a gonfie vele, al punto che la coppia ha anche trascorso una serata insieme a casa della Dama che si è conclusa con un bacio.

Poco dopo così Gemma Galgani, sulle note della canzone Vola Vola l’Ape Maya, scelta come sempre da Tina Cipollari, è entrata in studio. Tuttavia dopo aver percorso tutta la passerella, all’altezza degli ultimi gradini la Dama è inciampata ed è così caduta dalla scale! Ecco il video del momento:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ghetto Trash (@ghetto_trash)

Immediatamente Gemma si è però rialzata e una volta a sedere Maria De Filippi ha notato che la Dama si è ferita le ginocchia, che hanno iniziato a sanguinare. La Galgani ha così momentaneamente lasciato lo studio per medicarsi, tuttavia pare che stia bene.