1 Ci potrà essere il lieto fine tra Gemma Galgani e Remo? Grazie alle anticipazioni del Trono Over sappiamo cosa è successo tra loro.

Nella puntata di ieri, martedì 25 febbraio, del Trono Over di Uomini e donne Tina Cipollari ha invitato un studio alcuni ex corteggiatori di Gemma Galgani, tra cui Remo. La dama e il signore in questione si erano trovati molto bene in passato, ma alcune segnalazioni avevano suscitato delle incomprensioni. E alla fine la storia tra loro si era conclusa.

Nonostante questo, Remo in studio ha speso delle bellissime parole nei confronti di Gemma e quindi Gianni gli ha chiesto se magari sarebbe voluto restare per darsi una seconda possibilità. Gemma ha quindi accettato, speranzosa che magari ci possa essere un ritorno di fiamma, visto che è rimasta molto felice delle parole di lui.

A questo punto c’è da chiedersi, come andrà a finere tra Gemma Galgani e Remo? Ci potrà essere un lieto fine? Sarà proprio lui a far uscire Gemma dal programma felice e contenta. Ve lo sveliamo grazie alle anticipazioni riportate dal sito Il Vicolo delle News.

Infatti, le puntate in onda questa settimana sono state registrate sabato. Ma un’altra registrazione si è svolta domenica (quella con Ida e Riccardo ospiti). Ed è proprio in questa registrazione (le cui puntate andranno in onda la prossima settimana) che il pubblico è venuto a sapere che Gemma Galgani è arrivata ad una decisione definitiva riguardo il suo rapporto con Remo. Ecco cosa è successo tra loro…