Esterna decisamente hot per Gemma Galgani e Fabio oggi a Uomini e donne. La dama ha fatto un mezzo spogliarello davanti al cavaliere, poi lo ha bendato e infine ha fatto alcuni giochi con lui. Tra i due ci sono stati anche alcuni baci passionali. Ecco tutto quello che è successo.

L’esterna hot di Gemma Galgani con il cavaliere Fabio a Uomini e donne

La puntata di Uomini e donne di oggi si è aperta con Gemma Galgani e il cavaliere Fabio. La dama si è seduta al centro dello studio e a quel punto Maria De Filippi ha detto che avevano fatto un’esterna un po’ particolare, tanto che la sua redazione le aveva riferito che era un po’ imbarazzante da mandare in onda. Niente che non si potesse vedere, ma hanno specificato che sono rimasti sorpresi. Cosa è successo quindi?

In pratica Gemma ha organizzato un’esterna un po’ piccante per il suo corteggiatore. Prima ha fatto un mezzo spogliarello togliendosi le scarpe e poi le calze. Fabio è rimasto piacevolmente sorpreso. Con le calze, poi, la Galgani ha bendato il cavaliere e ha iniziato a fare dei giochi con lui.

È partita con del cioccolato che si è data sulle labbra e poi lo ha messo anche sulle labbra di Fabio. Successivamente gli ha dato un bacio sulle labbra, anche questo apprezzato dal cavaliere. Lo stesso è accaduto con il miele. Dopo questo è stato il turno di qualcosa di piccante, cioè un peperoncino che però non è paciuto tantissimo a lui che, per togliere il sapore forte, ha dato vari baci passionali alla dama. Gemma ha concluso i suoi giochi hot con della panna che gli ha fatto assaggiare dal suo dito.

Ovviamente in studio tutti sono rimasti sconvolti per questo modo di fare molto sorprendente di Gemma Galgani. Lei ha spiegato che, visto che lui non la bacia mai, ha voluto creare una situazione e provocarlo un po’ per vedere di sbloccarlo. E a quanto pare ci è riuscita. Lo stesso Fabio ha confermato in studio di aver apprezzato molto quanto successo.