Ancora poche settimane di messa in onda per Chissà chi è, poi la chiusura. Queste indiscrezioni arrivano dalle dichiarazioni di Amadeus

I bassi ascolti di Chissà chi è di Amadeus potrebbe portare alla chiusura anticipata del programma. Non abbiamo ancora notizie ufficiali da parte dei piani alti di Discovery. Ma alcune dichirazioni del conduttore fanno pensare che durerà solo per altre poche settimane. Ecco che sta succedendo.

Le dichirazioni di Amadeus fanno pensare a una chiusura anticipata di Chissà chi è

L’avventura di Amadeus a Chissà chi è (reboot de I soliti ignoti) potrebbe giungere presto al termine. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il programma potrebbe arrivare a una chiusura anticipata rispetto a quanto precedentemente previsto, cioè tutta la stagione televisiva. Il termine sarebbe per la fine dell’anno, quindi ancora poche settimane di messa in onda.

Ma da dove arrivano queste notizie? Non ci sono ancora ufficialità da parte di Discovery, ma alcune parole di Amadeus al settimanale Chi hanno acceso il dubbio. Alla domanda se a gennaio farà un programma in access prime time, il conduttore ha infatti detto:

“C’è sempre il tempo di sperimentare. Lo facevo in Rai tanto che ho fatto riposare I Soliti Ignoti e riportato in luce Affari Tuoi e lo farò a Discovery. Quando sono arrivato qui non avevo molto tempo per testare format inediti, nel 2025 vorrei fare qualcosa di nuovo, ci sto lavorando”.

LEGGI ANCHE: I nominati della puntata del 19 novembre del Grande Fratello

Insomma Amadeus pare si sia dovuto arrendere ai bassi ascolti, mentre La Caorrida al momento regge con un 6% che è decisamente un buon risultato per il canale NOVE.

Come riporta il sito di Davide Maggio, “da gennaio 2025 l’access prime time del Nove ospiterà le nuove puntate di Cash o Trash? – Chi Offre di Più. Il game delle aste a settembre aveva toccato sorprendentemente picchi del 4.5% di share vincendo a mani basse il confronto a distanza con Chissà chi è”.