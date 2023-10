Spettacolo

Nicolò Figini | 20 Ottobre 2023

Uomini e donne

La consolazione di Gemma Galgani

Nella giornata di ieri abbiamo assistito all’ennesima delusione di Gemma Galgani. Purtroppo la frequentazione con Maurizio, dal quale sembra essere molto presa, non è andata a buon fine. Lui ha deciso di troncare la conoscenza anche dopo le tante critiche ricevute dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Quest’ultima ha poi portato la nemica-amica nel dietro le quinte. Le ha asciugato le lacrime e poi le ha offerto un bicchiere d’acqua facendola sdraiare sul divano. Gemma la guardava con diffidenza per poi esclamare che aveva voglia solo di contatto umano e di amore da parte di un uomo.

A questo punto, poi, Tina chiama ancora una volta il dottore per Gemma Galgani. Il professionista tarda ad arrivare e il pubblico nel mentre scoppia a ridere per via della scena tanto assurda. Maria De Filippi ha quindi staccato il collegamento per tornare a parlare del Trono di Brando.

Questo pomeriggio, 20 ottobre 2023, la puntata si è aperta dando una nuova occhiata nel backstage di Uomini e Donne. Nessuno per diversi minuti aveva più avuto notizie di Gemma e si sono preoccupati. Collegandosi, quindi, l’hanno trovata in compagnia di Rudy Zerbi che tentava di consolarla.

Rudy consola Gemma mentre piange #uominiedonne pic.twitter.com/f4VGmH5l5i — uomini e donne out of context (@uedooc) October 20, 2023

Gli spettatori sono scoppiati a ridere ancora una volta. Poi Gemma Galgani è tornata a sedersi in studio con un po’ più di tranquillità. Dopo una piccola discussione con Maurizio, quest’ultimo ha affermato di non volere più parlare con la Dama.

