Spettacolo

Nicolò Figini | 19 Ottobre 2023

Uomini e donne

Tina Cipollari è stata protagonista di una momento divertente per il pubblico ma molto triste per Gemma Galgani

Lo sketch di Tina Cipollari

Questo pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. L’appuntamento è ricominciato con un confronto tra Maurizio e Gemma Galgani. Ovviamente si è litigato ancora una volta ed Elena ha preso le parti del corteggiatore, mentre Tina Cipollari e Gianni Sperti sono stati contro.

A un certo punto la situazione è sfuggita di mano e Maurizio ha detto a Gemma di non voler più avere niente a che fare con lei da un punto di vista romantico. La Dama si è messa a piangere ed è andata dietro le quinte seguita da Tina.

Nel video qui sotto possiamo vedere la scena in cui Tina Cipollari si avvicina per asciugarle le lacrime con un fazzoletto di carta. Tutti in studio ridono mentre la Galgani piange disperata e fissa la sua nemica-amica con diffidenza. A questo punto afferma spazientita: “Scusa, ti sei fidata di lui e non ti fidi di me?“.

Tina sistema Gemma sul divano #uominiedonne pic.twitter.com/aWvDBOGEZH — Tina Cipollari out of context (@tina_ooc) October 19, 2023

In seguito fa stendere Gemma con attenzione sul divanetto e le porta un bicchiere d’acqua. Proprio a questo punto chiama il dottore, ma questo probabilmente sarà il proseguo della puntata di domani di Uomini e Donne. Tina, infatti, si lamenta della lentezza del professionista: “Certo che non è mai rapido“.

Gemma piangendo (piange): "Ho bisogno di un po' di affetto umano, ho bisogno un po' di umanità, non ho bisogno del dottore" #uominiedonne pic.twitter.com/m72tCN584t — uomini e donne out of context (@uedooc) October 19, 2023

Alla fine la puntata riprende e si continua a parlare del trono di Brando che era stata sospeso proprio per seguire questa interazione tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Vi piacciono questi sketch tra loro? Fatecelo sapere con un commento.

