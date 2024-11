Con un lungo post pubblicato sui suoi profili social, Chiara Ferragni ha fatto un bilancio del 2024 e ha parlato di questa nuovo capitolo della sua vita, senza Fedez.

Le parole di Chiara Ferragni

Sono ormai trascorsi diversi mesi da quando Chiara Ferragni e Fedez hanno messo un punto al loro matrimonio. Da quel momento l’imprenditrice digitale e il rapper hanno cercato di voltare pagina e poco a poco hanno dato il via a nuovo capitolo delle loro vite. A oggi sembrerebbe che entrambi siano riusciti a lasciarsi il passato alle spalle e pare che abbiano posato i loro occhi altrove. In queste ore però è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha riportato l’influencer al centro dell’attenzione mediatica.

Con un lungo post pubblicato sui suoi profili social, Chiara Ferragni ha fatto un bilancio del suo 2024, che ha definito l’anno “più difficile della sua vita”, ma che le ha anche “regalato la libertà”. Ma non solo. L’imprenditrice ha anche parlato della sua nuova vita senza Fedez e in merito ha affermato:

“Un anno in cui ho imparato che chi ti ama davvero rimane accanto a te, e che il benessere emotivo vale più di ogni successo professionale. Un anno in cui questa casa è diventata il rifugio della mia “nuova” famiglia, e dove ho capito che, a volte, è necessario lasciare andare certe persone per ricominciare a prendersi cura di sé stessi e imparare a fare spazio all’amore vero. Quest’anno mi ha insegnato che ogni perdita porta con sé una nuova possibilità. E oggi sento che la mia libertà non è solo un punto di arrivo, ma un inizio: quello di una nuova vita, più autentica, più forte e, finalmente, più mia”.

A oggi intanto Chiara Ferragni e Fedez sembrerebbero essere vicini al divorzio. Proprio di recente infatti i due avrebbero firmato le carte per la separazione, mettendo un punto definitivo al loro matrimonio.