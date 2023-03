NEWS

Nicolò Figini | 24 Marzo 2023

Uomini e donne

La sfilata di Gemma Galgani a Uomini e Donne

Questo pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. L’appuntamento si è aperto con la sfilata delle Dame, le quali hanno dovuto fare la passerella seguendo il tema “ti tolgo il fiato“. Di conseguenza il loro compito era quello di sedurre il parterre maschile e ottenere il punteggio più alto. Gemma Galgani ha guadagnato diversi 10 e pochissimi voti bassi. Solo Alessandro le ha dato un 6, in quanto non le ha suscitato nessuna emozione.

Storia diversa per Silvio, il corteggiatore della Dama. Lui le ha dato il massimo dei voti e alla fine dell’esibizione si sono anche scambiati un bacio. Ma che cosa ha pensato di fare Gemma? Quest’ultima ha voluto ricreare una sua versione di una scena del film Pretty Woman. Si è messa, infatti, nei panni del personaggio di Julia Roberts.

Al centro dello studio, come possiamo vedere nel video qui sotto, è stato messo un pianoforte bianco. Ecco entrare Gemma Galgani con un accappatoio bianco e una sottoveste nera. La Dama entra nello studio con una camminata seducente e sguardo fisso su Silvio. Si siede sul piano e comincia a essere seducente verso il Cavaliere. Il pubblico l’ha applaudita, anche se gli opinionisti l’hanno un po’ criticata in quanto non ha riprodotto fedelmente la scena.

COSA CAZZO ABBIAMO APPENA VISTO SHSHSHSJSNJS È STORIA#uominiedonne pic.twitter.com/ZxJHSUrQ4N — Boomerissima (@Boomerissima) March 24, 2023

Per tale motivo Gianni Sperti ha fatto sedere al pianoforte Silvio, ma alla fine Gemma si è solo seduta sulle sua gambe e dopo pochi secondo tutti sono tornati al proprio posto. Voi che voto avresti dato alla Galgani? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Seguiteci per tante altre news.