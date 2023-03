NEWS

Vincenzo Chianese | 24 Marzo 2023

Parla Selena Gomez

Negli ultimi anni si è a lungo discusso di Selena Gomez e di Hailey Bieber. Come in molti sapranno nel 2018 la modella ha sposato Justin Bieber, che soltanto pochi mesi prima aveva interrotto la sua chiacchierata relazione con la cantante. A quel punto i fan della coppia, soprannominati i Jelena, hanno iniziato ad attaccare duramente Hailey, accusandola di essere stata la causa della rottura tra Selena e Justin. Nel corso del tempo tuttavia sia la Gomez che la Bieber hanno ripetutamente smentito le dicerie, invitando per di più i rispettivi fandom, che nel mentre si sono duramente scontrati, alla pace. Come se non bastasse lo scorso ottobre le due sono state immortalate insieme all’Academy Museum Gala di Los Angeles, facendo dunque intendere di essere in ottimi rapporti.

Da qualche settimana però alcune storie postate sui social da Hailey Bieber hanno riacceso la rivalità tra i fan. Secondo i più infatti la modella starebbe lanciando ripetute frecciatine alla cantante, e a quel punto in molti si sono scagliati contro la moglie di Justin. Poco fa però a sorpresa a intervenire sui social è stata proprio Selena Gomez, che ha preso le difese di Hailey, che nel mentre sta ricevendo minacce di morte. La cantante ha invitato nuovamente i fan a smetterla con questa insensata rivalità, e in merito ha affermato:

“Hailey Bieber mi ha contattata e mi ha fatto sapere di aver ricevuto minacce di morte e tanta odiosa negatività. Questo non è ciò per cui mi batto. Nessuno dovrebbe ricevere odio o bullismo. Ho sempre chiesto gentilezza e voglio davvero che tutto questo finisca”.

Pare dunque che, nonostante le malelingue del web, tra Selena Gomez e Hailey Biber non ci siano tensioni e si spera che stavolta tra i fandom possa tornare la pace e la serenità.