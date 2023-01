NEWS

Nicolò Figini | 25 Gennaio 2023

GF Vip 7

Nuova lite tra Antonella ed Edoardo Donnamaria

Questo pomeriggio è scoppiata una lite furiosa tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. A quest’ultima, infatti, non è andato giù che Edoardo sia andata a scusarsi con Oriana dopo averla nominata nella precedente diretta. Il vippone non ci ha più visto ed è sbottato, come vediamo anche dal video qui sotto: “Tu non accetti le cose come stanno. Tu non accetti che con Oriana ho un buon rapporto. Punto e basta. Non c’entra il fatto della nomination“.

Antonella ha replicato: “Tu mi hai detto che fai quello che vuoi, che ti senti in colpa…“. Edoardo ha poi ribadito che lui è libero di dispiacersi per chi vuole e che non è vero che fa l’amico con tutti quanti. Ha ricordato che con Antonino non parla da quando ha messo piede nella casa la prima volta. Anche con Attilio c’è stata una lite: “Ma che ca**o dici. Nominatemi tutti così vado a casa, per stare in questo clima di mer*a“.

Edoardo.T ad Antonella: “Non sopporti che con Oriana ho un buon rapporto, non c’entra la nomination. Io sono libero di dispiacermi se una persona a cui voglio bene va in una nomination difficile e io non me l’aspettavo?”



DONNAMARIAAAAA 🔥#gfvip #orielepic.twitter.com/GBAaarsqUH — sisonokevin (@_soleilandia_) January 25, 2023

Successivamente Edoardo Donnamaria ha affermato che se lui andasse da Antonella a dirle che vuole bene a Oriana lei gli direbbe che è un cane, si girerebbe dall’altra parte e gli direbbe che non vuole più rivederlo: “Questa sei. Accetta la verità dei fatti. Tu stai fuori di testa. Cane lo dici a tua sorella, imbecille. Stai zitta. Quando Oriana me l’ha detto, mezz’ora dopo è tornata chiedendomi scusa. Te cosa hai fatto? Sei andata a dormire in un altro letto. Ti devi vergognare“.

