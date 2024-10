Ha fatto furore Gemma Galgani nella sfilata avvenuta nella puntata del 4 ottobre di Uomini e donne. Il tema era “brivido caldo in una notte di luna piena”. Come ha deciso di sfilare la dama di Torino? Scopriamolo con i video e soprattutto vediamo anche il risultato ottenuto con i voti da parte degli uomini e il tifo del pubblico.

La sfilata di Gemma Galgani a Uomini e donne del 4 ottobre

La puntata di oggi, venerdì 4 ottobre, di Uomini e donne ha visto la prima sfilata dell’edizione. Il tema era “Brivido calco in una notte di luna piena”, quindi le dame si sono date alla pazza gioia con tane idee, alcune anche molto praticolari.

A un certo punto è stato il momento della tanto attesa Gemma Galgani che ricordiamo ci ha sempre regalato performance molto particolari e che hanno fatto anche parlare. Cosa ha deciso di portare questa volta in scena? La dama ha optato per un prima e dopo. Così è arrivata sulla musica di “Thriller” di Michael Jackson vestita in pelle rossa. Indossava, infatti, pantaloni aderenti e un chiodo.

A un certo punto la musica è cambiata e sono partite le note di “Ancora, ancora, ancora” di Mina. Lei ha tolto il chiodo ed è rimasta con un body nero trasparente in alcuni punti.

• gemma nel tema “brivido caldo in una notte di luna piena”

(puntata del 4 ottobre 2024)#uominiedonne pic.twitter.com/4tM8HecDS9 — Gemma Galgani Out Of Context (@oocgemma) October 4, 2024

A sorpresa e per il “dispiacere” di Tina Cipollari, Gemma Galgani ha ricevuto un bagno di applausi e un grande tifo da parte di tutto il pubblico presente che l’ha acclamata. Anche i cavalieri l’hanno premiata con le loro palette piene di 10, 9 e 8. Gemma ha quindi ricevuto voti altissimi che l’hanno portata ad arrivare al secondo posto nella classifica finale.