Shaila del Grande Fratello ha ringraziato Perla Vatiero per le parole spese apparentemente in sua difesa, senza aver capito cos’ha detto

Dopo le parole di Perla mostrate a Shaila nel corso della puntata di ieri sera, l’ex velina ha ringraziato la vincitrice dello scorso Grande Fratello, anche se ha dichiarato di non aver ben compreso le sue parole.

Shaila del Grande Fratello ha ringraziato Perla, senza aver capito le sue parole

In questi giorni, la vincitrice dello scorso Grande Fratello, Perla Vatiero, ha rilasciato un’intervista per Casa Chi, in cui le è stato domandato anche di Beatrice Luzzi, sua ex coinquilina nella casa più spiata d’Italia, ora opinionista al fianco di Cesara Buonamici.

Nel rispondere alle domande su di lei, la giovane di Angri ha tirato in ballo le parole che Beatrice aveva rivolto a Shaila qualche puntata fa, circa il suo atteggiamento nei confronti dei ragazzi.

Dal momento che apparentemente il pensiero di Perla avrebbe potuto essere interpretato come una difesa nei confronti della ballerina, Alfonso Signorini ha colto la palla al balzo per mostrarlo in puntata e commentarlo insieme a Shaila e a Beatrice, le cui opinioni fanno parlare social e trasmissioni.

“Beatrice era la queen delle provocatrici al GF. Ha mostrato la sua femminilità a ragazzi anche molto piccoli. Nel dare un’opinione del genere, io Perla faccio due passi indietro, penso meglio che non esprimo un giudizio del genere se io in primis sono così.“

Riassumendo, Perla avrebbe, in una maniera un po’ contorta, dato dell’ipocrita a Beatrice. Shaila, nel leggere le parole della Vatiero, ha subito palesato di non averle esattamente comprese.

Nelle ore successive, poi, l’ex velina è tornata sull’argomento, parlando con Helena. Quest’ultima, infatti, le ha chiesto delucidazioni proprio sul quel momento della puntata in cui è stata tirata in ballo Perla. Shaila le ha ribadito la propria confusione:

“Non avevo capito niente. Cosa diceva, mi appoggiava? Boh, non ho capito. Va beh, nel caso la ringrazio, perché ieri non avevo capito. Ti giuro, non avevo capito.“