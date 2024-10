Avete mai visto Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi ai tempi di Non è la Rai? Ve le mostriamo in foto

Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi sono attualmente al Grande Fratello. Ma l’avete mai viste quando erano protagoniste di Non è la Rai? Per i più grandicelli sarà un bel ricordo nel vedere le loro foto negli anni Novanta, per i più giovani sarà una bella scoperta. Andiamo quindi a vederle.

Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi in Non è la Rai

Programma Mediaset degli anni Novanta andato in onda dal 1991 al 1995, Non è la Rai ha fatto la storia della televisione in particolare per tutti gli adolescenti di quel tempo. Infatti il varietà aveva come potagoniste un gruppo di ragazze adolescenti o poco più che intrattenevano con balletti, canzoni e giochi telefonici.

Tantissimi volti noti dello spettacolo sono state ragazze di Non è la Rai, tra cui Ambra Angiolini che ha condotto le utlime due edizioni. E tra queste ragazze c’erano anche Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi che oggi sono concorrenti del Grande Fratello.

Il pubblico più maturo le ricorda benissimo in quel programma, mentre i più giovani non possono proprio ricordarle. Ecco che quindi ve le mostriamo per la prima volta o ve le facciamo ricordare. Eleonora, Pamela e Ilaria hano partecipato a tutte e quattro le edizioni del programma e hanno stretto un fortissimo legame. Non a caso sono state scelte come concorrente unico (al momento) nel reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi erano piccolissime quando hanno partecipato per la prima volta a Non è la Rai. Avevano infatti 12 (Eleonora) e 14 anni (Pamela e Ilaria). Dopo questa loro esperienza, hanno avuto tanti altri lavori nel mondo dello spettacolo, ma ci sono stati dei momenti della loro vita che le hanno portate anche a cambiare i loto piani lavorativi. Infatti ad esempio oggi Eleonora è vigilante, mentre Ilaria fa la badante. Pamela, invece, continua a partecipare a vari programmi TV.