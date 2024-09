L’ex ballerino di Amici Tiziano Coiro aka Kumo ha annunciato ai suoi follower che farà parte del corpo di ballo di Mahmood e anche di Laura Pausini per i loro tour.

Kumo in tour con Mahmood e Laura Pausini

Uscito da Amici 23 durante la prima puntata del serale, il ballerino Kumo non ha potuto viversi appieno tutta l’ultima fase del programma di Maria De Filippi, ma, in compenso, è riuscito ad ottenere importanti ingaggi con star amatissime della musica italiana.

Pur continuando a studiare, Kumo è riuscito a ballare per Emma nel corso dell’estate, seguendola in giro per l’Italia nelle sue numerose esibizioni. Ma la cantante di Apnea ha rappresentato per il giovane solo la prima grande esperienza come professionista.

Il ballerino, infatti, farà parte anche del corpo di ballo di Laura Pausini, il cui Winter Tour prende il via il 4 novembre a Londra e dopo due serate invaderà l’Italia. Ma queste erano informazioni che il giovane già aveva condiviso con la sua community.

La vera novità è emersa ieri. Dopo la messa in onda della prima puntata della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, Kumo ha sganciato una bomba nel suo canale Instagram Avengers:

“Raga, prima di Laura ballerò per qualcuno che oggi avete visto nella prima puntata.“

Dal momento, però, che tanti sono stati gli ospiti del talent, è stato necessario qualche dettaglio in più ai fan per essere certi dell’artista di cui stesse parlando. Così Kumo ha aggiunto:

“Ha un serpente sulla schiena.“

Con questa informazione, ha fugato qualsiasi dubbio: Kumo farà parte del corpo di ballo anche di Mahmood, in tour a partire dal 18 ottobre.

“Quest’estate Emma, ottobre Mahmood e poi Laura a novembre. […] Ci vediamo a Roma, Milano, Jesolo, Napoli e Firenze.“

La sua carriera da ballerino ha decisamente preso il via e nomi importanti della musica hanno scelto di dargli fiducia e renderlo partecipe del loro spettacolo.