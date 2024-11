Il ballo sensuale di Gemma Galgani e il cavaliere Fabio a Uomini e donne che si scatenano in una lambada al centro dello studio

Nuova puntata di Uomini e donne e di nuovo Gemma Galgani è al centro dello studio per raccontato la sua uscita con il cavaliere Fabio. Tra loro sta andando tutto bene e hanno ballato al centro dello studio come di consueto. Tra i balli anche una sensuale lambada. Ecco il video di quel momento.

Il ballo sensuale di Gemma Galgani e Fabio a Uomini e donne

Oggi, lunedì 4 novembre, è iniziata una nuova puntata di Uomini e donne e subito siamo partiti da Gemma Galgani che sta uscendo con Fabio, un cavaliere che per anni ha vissuto in Canada e poi in Spagna. Tra loro sta andando tutto bene e la dama sembra davvero molto presa da questo signore sempre sorridente.

LEGGI ANCHE: Diletta Leotta arriva al Grande Fratello

E così non è macato, dopo le loro dichiarazioni un bel ballo al centro dello studio. Prima si sono lasciati andare a una bachata. Ma poi Maria De Filippi è intervenuta dicendo che Fabio aveva piacere di ballare con Gemma una lambada. Come sappiamo, questo ballo è molto sensuale e anche molto vicino, specialmente a livello pelvico.

Ecco che quindi è partita la musica della lambada e Fabio ha subito afferrato Gemma Galgani per scatenarsi in questa danza davvero sensuale. E così è stato, tanto che tutti sono impazziti e li hanno applauditi. Ecco qui sotto il video dei loro balli oggi a Uomini e donne:

https://twitter.com/KaloTwittaCose/status/1853437450237919512

Al momento tra Gemma Galgani e Fabio sta andando tutto bene. Come la stessa Maria De Filippi aveva fatto notare alcune puntate fa, la dama sembra davvero presa dal cavaliere e non sorrideva così tanto dai tempi della sua frequentazione con Giorgio Manetti. Sarà davvero la volta buona per Gemma? Troverà finalmente con questo signore molto simpatico e galante l’uomo della sua vita. Noi le auguriamo che possa davvero avere un bel lieto fine con lui.