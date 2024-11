Arriva al Grande Fratello nella puntata del 4 novembre Diletta Leotta. La conduttrice sarà ospite in studio per la sua nuova avventura

Nella puntata del Grande Fratello in onda il 4 novembre arriva un ospite speciale. Stiamo parlando di Diletta Leotta che sarà in studio per parlare de La Talpa. Vediamo tutte le notizie che abbiamo a riguardo e cosa vedremo quindi questa sera.

Torna in onda questa sera su Canale 5 il Grande Fratello in cui ci saranno tanti argomenti di cui parlare come vi abbiamo già raccontato nelle anticipazioni. Oltre al fatto che parleranno sicuramente molto di Shaila e Lorenzo e di conseguenza di Javier e Helena, ci sarà anche un nuovo ingresso. Stiamo parlado di Alfonso, ex fidanzato di Federica con la quale ha partecipato a Temptation Island.

Ma nelle ultime ore è arrivata la notizia che ci sarà un’ospite speciale nella puntata di stasera del Grande Fratello. Si tratta di Diletta Leotta che da domani sarà alla conduzione de La Talpa. La presentatrice, quindi, entrerà negli studi del GF accolta da Alfonso Signorini per appunto lanciare il ritorno del noto reality assente da tantissimi anni dalla TV.

L’inizio del reality era previsto per la prossima settimana, ma è stato anticipato. E abbiamo già alcune anticipazioni su ciò che vedremo. Le prime prove a cui saranno sottoposti i concorrenti li porteranno ad avere i primi dubbi su chi possa essere la talpa appunto. Inoltre ci saranno anche dei dissapori tra qualcuni di loro. In particolare parliamo di Gilles Rocca che discuterà con Marina La Rosa e Ludovica Frasca.

Ma chi sono i concorrenti di questa nuovissima edizione de La Talpa condotta da Diletta Leotta? In questo reality abbiamo: Ludovica Frasca, Elisa Di Francisca, Orian Ichaki, Lucilla Agosti, Marina La Rosa, Marco Melandri, Alessandro Egger, Gilles Rocca e infine Veronica Peparini con Andreas Muller.

Questo reality non è in diretta, ma registrato come accade per Temptation Island. Tra l’altro da giovedì 7 novembre parte “La Talpa Detection”, un formato ad hoc pensato per Mediaset Infinity che ogni settimana anticiperà la messa in onda televisiva con particolare focus sugli elementi di investigazione.