Puntata con sfilata quella di oggi a Uomini e donne e il tema è “Rimarrai a bocca aperta”. Le dame si sono date molto da fare e sicuramente Gemma Galgani si è impegnata tantissimo, lasciando davvero a bocca aperta. La dama di Torino ha deciso di “vestire” i panni della Venere di Botticelli, con tanto di conciglia. Ecco il risultato.

A Uomini e donne Gemma Galgani si veste da Venere di Botticelli per la sfilata

La puntata di oggi, martedì 4 marzo, di Uomini e donne si è aperto con la sfilata delle donne. Il tema era “Rimarrai a bocca aperta” e dobbiamo dire che molte dame hanno davvero lasciato a bocca aperta i cavalieri presenti. Alcune di loro hanno fatto delle esibizioni decisamente sensuali, ma altre hanno avuto dell’inventiva spesso inaspettata.

È il caso di Gemma Galgani che, va detto, ogni volta si impegna tantissimo per portare in passerella qualcosa di diverso e unico. Su di lei c’era ovviamente tanta curiosità e non ha deluso le aspettative. “Ultimamente è stato messo in ombra un aspetto di me molto importante che è il mio indiscutibile romanticismo. Quindi ho pensato di stupirvi con un mix sofisticato composto da musica elegante e un’opera d’arte in cui l’amore rappresenta l’energia che dà vita e muove il mondo. Mentre Venere rappresenta la bellezza spirituale e la nobiltà dell’anima. Elementi per me fondamentali che non perdo mai di vista, nemmeno in chi mi sta vicino o in chi mi vorrà stare vicino”, ha detto Gemma nella sua presentazione. E poi è arrivato il momento della sfilata.

Presentandosi con dei lunghi capelli e dei veli bianchi a coprire il suo corpo, la Galgani ha interpretato la Venere di Botticelli, con tanto di conchiglia riportando in scena il noto dipinto. Dobbiamo dire che ha ricevuto molti voti alti da parte dei cavaliere presenti, rimasti davvero a bocca aperto. Infatti pensiamo che non se lo aspettassero.

le sfilate di gemma sono sempre puro cinema

per sempre iconica! #uominiedonne pic.twitter.com/C2Ys8DCzKM — samcro 💐 (@Savemeaa1) March 4, 2025

Per l’occasione Gianni e Tina si sono seduti nei posti dei corteggiatori, così da vedere meglio tutta la sfilata di Gemma Galgani. Iconiche sono state le facce fatte dalla Cipollari, metre Sperti è rimasto senza parole.