Oggi ad arrivare ospite della nuova puntata de La Volta Buona è stato Valerio Scanu. A un tratto però il cantante ha lanciato una frecciata a Caterina Balivo che non è passata inosservata.

La frecciata di Valerio Scanu

Non mancano i colpi di scena oggi a La Volta Buona. Nel corso della nuova puntata del programma di Caterina Balivo si sta infatti parlando di rivalità musicali e tra gli ospiti in studio c’è anche Valerio Scanu. Non è mancato anche il capitolo dedicato all’ormai celebre faida con Pupo, risalente ai giorni del Festival di Sanremo 2010. Come è noto infatti quell’anno a vincere fu proprio l’ex allievo di Amici, mentre il cantautore, in duetto con Emanuele Filiberto e Luca Canonici, si classificò al secondo posto. Solo di recente dunque tra Scanu e Pupo ci sono stati degli infuocati botta e risposta e oggi a La Volta Buona si è tornato a parlare di quanto accaduto.

A un tratto proprio la Balivo ha fatto una simpatica battuta e ha affermato tra le risate: “Certo che voi secondi e Mengoni terzo, capisci…”. Pronta però la reazione di Valerio, che con la sua ironia pungente ha replicato dichiarando: “Ho capito però in questo modo stai sminuendo il mio essere cantante. Non farlo sennò poi non ci vengo più”. Non è mancato il commento della presentatrice, che ha aggiunto: “No, che senza di non ce la faccio”.

A quel punto, a sorpresa, Valerio Scanu ha lanciato una frecciata a Caterina Balivo e ha concluso affermando: “Eh lo so che non ce la fai. Mi stai implorando da giorni di venire qua”. Il momento non è passato inosservato e le dichiarazioni del concorrente di Ora o mai più hanno attirato l’attenzione.

Naturalmente però la stessa Balivo ha reagito alle parole di Scanu con una risata e poco dopo ha voltato pagina.