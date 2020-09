1 Uomini e Donne: Gemma Galgani fa come Georgina Rodriguez. Le telecamere la riprendono con l’etichetta attaccata alla maglia. La foto

Come un déja-vu che si ripete… E no, non stiamo canticchiando la canzone di Biondo, ma facciamo riferimento ad un episodio accaduto ieri nel corso della prima puntata di Uomini e Donne. Fatto che ha visto come protagonista, nemmeno a dirlo, Gemma Galgani.

La dama torinese è stata motivo di discussione nel parterre, soprattutto da parte della sua acerrima rivale, Tina Cipollari. Questo perché la Galgani durante l’estate si è fatta il lifting (qui il prima e dopo) e solo nel dating show abbiamo visto il risultato finale, che sembra aver soddisfatto le sue aspettative.

Maria De Filippi, però, ha voluto mostrare in pochi minuti tutto il percorso fatto da Gemma, che l’ha poi portata all’intervento chirurgico. Da qui sono apparsi video della Galgani durante le visite nella clinica, il colloquio con il medico che ha eseguito l’operazione e così via.

Ma mentre sono state mandate in onda alcuni spezzoni, gli attenti utenti della rete si sono resi conto di un particolare. Gemma, in qualche modo, ha fatto come Georgina Rodriguez a Venezia, quando si è presentata in laguna con l’etichetta attaccata alla giacca. A differenza della compagna di Cristiano Ronaldo, la dama indossa una maglia, ma l‘etichetta è pur sempre evidente. A dimostrare quanto detto c’è un fermo immagine che vi proponiamo qui sotto…

Anche il web non ha potuto che ironizzare sull’accaduto e immediatamente alcuni, come possiamo leggere, hanno fatto il confronto tra Gemma e Georgina Rodriguez. Il paragone è stato pressoché inevitabile così come le battute a riguardo.

In realtà, però, si tratterebbe dell’etichetta presente in qualsiasi maglia e non il cartellino del negozio, per intenderci. Intanto però la Galgani sembra aver messo da parte la sua frequentazione con Sirius….